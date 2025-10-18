UPDATE Medicul anti-vaccinist Flavia Groșan, în comă profundă, cu cancer la plămâni și metastaze cerebrale, anunță medicii / Săptămâna trecută vorbea despre ”dureri atroce” la plămâni și cum a stat în fotoliu în loc să meargă la medic / Televiziunile o numeau în pandemie ”doctorița-minune”

Medicul pneumolog conspiraționist și anti-vaccinist Flavia Groșan s-ar afla în stare gravă la spital, a transmis vineri seară, în exclusivitate, publicația locală Bihoreanul.ro. Jurnaliștii, care citează surse medicale, susțin că Groșan se află în comă de gradul 4, foarte profundă, și că i-ar fi fost descoperite multiple tumori în metastază: cerebrale, pulmonare, hepatice și suprarenale. UPDATE 18 octombrie, Ora 13:09 Medicii bihoreni au confirmat starea gravă de sănătate în care se află medicul Flavia Groșan, conform News.ro. Conf. univ. dr. Carmen Pantiş, medic primar ATI la Spitalul Judeţean Bihor, a declarat sâmbătă pentru agenția de presă că Groșan e ventilată mecanic și intubată în urma unui stop cardio-respirator în urma căruia a fost resuscitată. Groșan a fost diagnosticată cu tumoră pulmonară cu metastaze cerebrale, pleurezie bilterală. Știrea inițială, 17 octombrie

Săptămâna trecută, Flavia Groșan scria pe pagina de Facebook a clinicii medicale unde lucra că are ”dureri atroce” la plămâni, dar ”a dormit o noapte în fotoliu”, în loc să meargă la consult medical.

Groșan a anunțat încă din luna august că se simte rău, dar vorbea despre o ”răceală” și despre cum a tratat-o ”simpluț”, dar și despre cum și-a spus: ”Flaviuta, treci la tratamentul tau magic”.

La 1 octombrie, Flavia Groșan scria că ”nu mai pricepe” ce e cu ”tusea asta chinuitoare de luni de zile” și că ”nici gripă nu mai este ce a fost odată”.

Puțin peste o săptămână, la 10 octombrie, Groșan povestea despre o ”tuse epuizantă de luni de zile”, dar și de cum i-au apărut dureri pe coloana vertebrală, în zona toracică și despre cum are o ”durere atroce la întreg plămân”:

”Pot să pun pariu ca cei mai mulți dintre dumneavoastră repede la spital. Eu am dormit o noapte întreaga în fotoliu. Până mi-am dat seama. Uite o recidivă a unei pneumonii aparent banale, tratate superficial. Ceva de genul, nu fa ce face popa, fa ce spune popa. Și urgent am trecut la algoritmul meu al complicațiilor. N am ajuns în spital. Am supraviețuit. Dar eu am priceput încă odată subtilitățile medicinii. Mi a confirmat durerile torace.

Cu drag, Flavia, primar pneumolog”.

Dar într-unul din comentarii, Groșan revine și spune că ”luni dimineață” va merge să facă analize ”la prima oră” pentru că ”ceva îi dă cu virgulă”.

Groșan face ultima postare în 12 octombrie, când spune că e departe de ”recuperarea pneumoniei” și că și-a dat seama ”la ce riscuri s-a supus la tratamentul covidului”.

