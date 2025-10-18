VIDEO Incendiu cu degajări mari de fum izbucnit la subsolul unui ansambul de blocuri din Capitală / 45 de persoane au fost evacuate / O persoană cu arsuri primește îngrijiri medicale / Autoritățile au emis mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației

Un incendiu cu degajări de fum a izbucnit sâmbătă, 18 octombrie, la un centru de spa din subsolul unei clădiri din București, potrivit surselor G4Media.

Pompierii acționează în prezent pentru localizarea incendiului. Sunt informații că au fost evacuate și mai multe victime, dar nu se cunosc momentan detalii despre numărul acestora și starea în care se află, potrivit surselor G4Media.

La ora 10.53 a fost transmis un mesaj RO-ALERT de avertizare a populației.

Din clădirea au fost evacuate 45 de persoane. O persoană cu arsuri primește îngrijiri de la echipajele medicale aflate la fața locului.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu, produs pe Calea Plevnei din sectorul 6 al Capitalei.

Incendiul se manifestă cu degajări de fum la subsolul unei clădiri, unde funcționează un centru spa, dintr-un ansamblul de blocuri P+10.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate progresiv: 10 autospeciale de stingere, 1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, 1 autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și 3 ambulanțe SMURD

Au fost constituite echipe de căutare-salvare în vederea identificării și evacuării persoanelor.

În acest moment incendiul este localizat pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați. Se lucrează la lichidarea acestuia și la ventilarea spațiilor”, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Incendiul se manifestă în două camere ale saunei și un hol de acces. Până în acest moment, o persoană, angajată a obiectivului, a suferit arsuri la nivelul membrelor superioare (aproximativ 7%), fiind preluată de echipajele medicale aflate la fața locului.

De asemenea, o altă persoană a fost evacuată de forțele de intervenție de la etajele superioare, din cauza fumului dens prezent pe casa scării și la nivelul parterului.

În acest moment, incendiul este localizat, iar pompierii acționează pentru lichidarea completă a focarelor și verificarea tuturor spațiilor afectate.

Nu se impune evacuarea persoanelor cazate în hotel, zona fiind permanent monitorizată de echipele de intervenție, au transmis reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgență.