EXCLUSIV L-am găsit. Cine este proprietarul Ferrari-ului surprins de G4Media.ro parcat pe o trecere de pietoni din Dorobanți / ”Dacă a comis-o să plătească”

Ferrari-ul surprins de G4Media.ro parcat pe o trecere de pietoni din Dorobanți aparține firmei Toyo Motor Leasing IFN SA, deținută de omul de afaceri El Feki Tarek. Aceasta este și proprietarul companiei aviatice Toyo Aviation de la care Administrația Prezidențială a închiriat în timpul președintelui Klaus Iohannis în repetate rânduri avioane private pentru deplasări în afara țarii. Potrivit surselor G4Media.ro, bolidul surprins de G4Media.ro ar aparține chiar familiei Tarek, fiind condus de omul de afaceri și de fiul său.

Contactat de G4Media.ro, El Feki Tarek a declarat că nu știe cine era la volanul bolidului. ”Nu conduc mașini bleu, poate negru dacă e”, a declarat omul de afaceri. Întrebat dacă fiul său a fost la volan, Tarek a răspus: ”Avem 3000 de mașini pe firmă. Poate a fost condusă și de el. Nu știu, nu l-am întrebat. Dacă a comis-o să plătească. Dacă suspendă și permisul, mai bine”. Omul de afaceri susține că polițiștii au trimis deja amenda companiei de leasing. ”Aflăm azi după ora 17”, a mai spus Tarek.

De notat că mașina surprinsă de G4Media.ro are inițiale TMC în numărul de înmatriculare, aceleași cu un alt Ferrari negru, condus de omul de afaceri.

G4Media.ro a publicat marți imagini cu o mașină Ferrari care staționa pe o trecere de pietoni pe strada Aviator Radu Beller din centrul Capitalei. Mașina a fost lăsată cu luminile de avarii pornite.

Brigada Rutieră a comunicat că a demarat verificări ca urmare a imaginilor publicate de G4Media:„Cu privire la imaginile apărute în spațiul public, în care se observă faptul că, pe o stradă din Sectorul 1, un autovehicul a oprit neregulamentar pe trecerea pentru pietoni, facem următoarea precizare:

Polițiștii Brigăzii Rutiere s-au sesizat din oficiu și efectuează verificări pentru stabilirea situației de fapt și luarea măsurilor legale care se impun.”

În zona centrală a Bucureștiului se poate parca regulamentar doar pe locurile de parcare amenajate de Primăria Capitalei, la un tarif de 5 lei pe oră sau 30 de lei pe zi.

Modelul surprins de G4Media.ro în imagini este un Ferrari 12Cilindri, un bolid cu motor V12 de 6,5 litri, ce dezvoltă 830 de cai putere. Acesta poate realiza sprintul 0-100 km/h în sub 3 secunde, iar viteza sa maximă este de 340 km/h. Omul de afaceri El Feki Tarek a plătit pe coupé-ul italian peste 400.000 de euro iar, cu câteva opționale adăugate, modelul poate sări cu ușurință de 500.000 de euro.

Potrivit datelor furnizate de Confidas.ro, Toyo Aviation e controlată de milionarul de origine egipteană Tarek El Feki. El este acționar majoritar la două companii care dețin Toyo Aviation.

Numele lui El Feki Tarek apare în stenogramele cazului Cătălin Voicu, fost senator PSD condamnat la închisoare pentru corupție. Stenogramele au fost publicate de Hotnews.ro în 2010.

El Feki Tarek deține și compania Toyo Motor Leasing IFN SA. Această companie a sesizat parchetul în 2010 în legătură cu presupusa înșelăciune făcută de omul de afaceri Marius Locic.

Potrivit referatului DNA o firma (Toyo Motor Leasing IFN SA) a sesizat parchetul cu privire la presupuse infracțiuni comise de Marius Locic iar din discuții, rezulta că senatorul Voicu îi sugerează lui Locic, cercetat pentru înșelăciune, că e anchetat și din cauza că s-au plătit bani la polițiști.

Iată și discuția dintre Catalin Voicu și Marius Locic pe tema dosarului demarat la sesizarea Toyo Motor Leasing IFN SĂ

Voicu Cătalin: …o discuție politica, iar eu acum coroborez cu documentele pe care le-a produs SRI-ul.

Locic Marius: Nu, dar vedeți cum nu se leagă anumite lucruri?

Voicu Cătalin: Da domnu. Pentru că vă mai spun un fenomen. Veți vedea și eu îmi tai s…. daca n-o să vedeți că cineva vă vă împinge la dialog despre Viorel Hrebenciuc.

Locic Marius: Nu prea au greșit. Spun. Daca vă veni cineva, eu vă spun și lui Viorel și dumneavoastră.

Interlocutor: Auziți domnu președinte

Voicu Catalin: …(neinteligibil) ….domnu general Isac (n.red: fost general SIE)

Isac: Tarek ăsta e mafiot, e băgat în diverse … în lumea politică ….e băgat, eu am auzit multe de el.

Interlocutor: Un om cunosc…

El Feki Tarek a fost, acum mai bine de zece ani, subiectul mai multor articole publicate în presa de scandal.

Presa a relatat în mai multe rânduri că Marius Locic a achiziționat autoturisme de lux și ulterior nu a mai plătit ratele. Printre companiile de la care a achiziționat mașini în leasing se numără și Toyo Motor Leasing IFN SĂ compania lui El Feki Tarek.

În stenogramele cazului Voicu, generaul Isac, Locic și senatorul PSD vorbesc despre relațiile dintre Tarek, Noapteș și Vasile Blaga, fost lider PDL.