G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Primul acoperiş verde instalat pe o staţie de autobuz din Arad ar…

Acoperișul verde de pe o stație de autobuz ar fi fost otravit
Sursa foto: TVR Info

Primul acoperiş verde instalat pe o staţie de autobuz din Arad ar fi fost otrăvit / Analiza arată că vegetația a fost distrusă intenționat, cu un amestec de erbicid și o substanță chimică

Articole16 Oct 0 comentarii

Rezultatele analizelor realizate într-un laborator de mediu din Praga confirmă suspiciunile companiei care a implementat proiectul-pilot din Arad, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Primul acoperiș verde instalat pe o stație de autobuz în Arad ar fi fost sabotat prin otrăvirea plantelor de pe staţia pilot.

Rezultatele analizelor realizate într-un laborator de mediu din Praga confirmă suspiciunile companiei care a implementat proiectul-pilot din Parcul Reconcilierii.

Specialiștii spun că vegetația a fost distrusă intenționat, cu un amestec de erbicid și o substanță chimică.

Administratorii firmei vorbesc despre un act de sabotaj, menit să discrediteze soluțiile ecologice pentru orașe verzi.

Stația cu acoperiș vegetal fusese amenajată anul trecut, ca test pentru extinderea proiectului la cele peste 300 de stații de autobuz și tramvai din Arad. În vară însă, stratul verde s-a uscat brusc, iar pe rețelele sociale au apărut comentarii ironice la adresa inițiativei.

Între timp, compania a refăcut acoperișul stației din Arad pe cheltuiala proprie și îl va monitoriza video, pentru a preveni alte incidente. Primăria urmează să decidă dacă proiectul va continua.

Costul unui acoperiș verde este estimat la aproximativ 700 de euro pentru fiecare stație.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.