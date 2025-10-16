Primul acoperiş verde instalat pe o staţie de autobuz din Arad ar fi fost otrăvit / Analiza arată că vegetația a fost distrusă intenționat, cu un amestec de erbicid și o substanță chimică

Rezultatele analizelor realizate într-un laborator de mediu din Praga confirmă suspiciunile companiei care a implementat proiectul-pilot din Arad, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Primul acoperiș verde instalat pe o stație de autobuz în Arad ar fi fost sabotat prin otrăvirea plantelor de pe staţia pilot.

Rezultatele analizelor realizate într-un laborator de mediu din Praga confirmă suspiciunile companiei care a implementat proiectul-pilot din Parcul Reconcilierii.

Specialiștii spun că vegetația a fost distrusă intenționat, cu un amestec de erbicid și o substanță chimică.

Administratorii firmei vorbesc despre un act de sabotaj, menit să discrediteze soluțiile ecologice pentru orașe verzi.

Stația cu acoperiș vegetal fusese amenajată anul trecut, ca test pentru extinderea proiectului la cele peste 300 de stații de autobuz și tramvai din Arad. În vară însă, stratul verde s-a uscat brusc, iar pe rețelele sociale au apărut comentarii ironice la adresa inițiativei.

Între timp, compania a refăcut acoperișul stației din Arad pe cheltuiala proprie și îl va monitoriza video, pentru a preveni alte incidente. Primăria urmează să decidă dacă proiectul va continua.

Costul unui acoperiș verde este estimat la aproximativ 700 de euro pentru fiecare stație.