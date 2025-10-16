Declic cere Guvernului un plan de reconstrucție a zonei Praid: De 5 luni, oamenii nu au apă potabilă și surse de venit, iar autoritățile pasează vina de la una la alta

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Peste 10.000 de membri Declic solicită Guvernului Bolojan să preia coordonarea planului de reconstrucție a zonei Praid. Situația a peste 40.000 de oameni din zonă se agravează, după ce la aproape 5 luni de la inundarea salinei oamenii primesc apă potabilă cu cisterna sau la bidon și nu au niciun orizont de timp pentru rezolvarea problemei, se arată într-un comunicat al organizației.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Comunitatea Declic cere Guvernului să preia gestionarea situației și să adopte un plan de reconstrucție a Praidului. Deocamdată, autoritățile își pasează responsabilitatea de la una la alta, fără să-și asume un plan concret pentru soarta cetățenilor.

În urma dezastrului din mai 2025, când salina Praid a fost inundată, mii de oameni au rămas fără locuri de muncă, turismul din zonă a fost afectat și, pe o distanță de 80 de km de-a lungul Târnavei Mari, mii de oameni își procură apă potabilă cu bidoanele.

“Prin incapacitatea sa de acțiune, la Praid, statul își abandonează proprii cetățeni. De aceea, îi cerem premierului să își asume un plan integrat de reconstrucție și să coordoneze, la nivel de Guvern, gestionarea situației de criză”, a declarat István Szakáts, coordonatorul campaniei Declic „SOS Praid!”.

Comunitatea Declic a strâns peste 10.000 de semnături în campania „SOS Praid!”, în doar câteva zile de la lansarea petiției.

Petiția Declic poate fi semnată aici: https://facem.declic.ro/campaigns/sos-praid