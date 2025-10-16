Se întâmplă în tenis: Zverev și Tsitsipas, recompensați cu câte 1,5 milioane de dolari pentru o înfrângere

Alexander Zverev și Stefanos Tsitsipas au primit cele mai mari sume de bani încasate în carieră pentru o înfrângere, cei doi fiind recompensați cu câte 1,5 milioane de dolari pentru participarea la Six Kings Slam, turneu demonstrativ de tenis de câmp care are loc în Arabia Saudită.

Competiția din Arabia Saudită, de la Riad, aduce la start cei mai buni jucători din lume și oferă cele mai mari premii din tenisul mondial.

Ca dovadă în acest sens, Alexander Zverev (28 de ani) și Stefanos Tsitsipas (27 de ani) au încasat fiecare câte un cec în valoare de 1,5 milioane de dolari pentru o înfrângere.

Cum este totuși posibil așa ceva?

Foarte simplu: oganizatorii saudiți au oferit 1,5 milioane de dolari pentru simpla participare, iar Alexander și Stefanos au pierdut de la primul meci jucat.

Mai mult decât atât, Zverev a cedat în doar 59 de minute duelul cu Taylor Fritz (3-6, 4-6), iar germanul a adunat peste 25 de mii de dolari pentru fiecare minut jucat.

De cealaltă parte, Tsitsipas a stat un pic mai mult pe teren: o oră și 15 minute. Grecul a fost învins clar de Jannik Sinner, scor 2-6, 3-6.

Stefanos a adunat 20 de mii de dolari pentru fiecare minut jucat la Six Kings Slam.

„Este incredibil că o simplă participare la un turneu de top poate aduce sume atât de mari, chiar și fără victorie”, a declarat un analist financiar al industriei sportive pentru Forbes Sports.

𝗔𝗹𝗹 𝗶𝗻 𝗮 𝗱𝗮𝘆’𝘀 𝘄𝗼𝗿𝗸 Alexander Zverev and Stefanos Tsitsipas collected a reported $1.5 million for appearing in the Six Kings Slam 💰 Neither won a set in Saudi Arabia, while Zverev’s loss to Taylor Fritz lasted 59 minutes. Not a bad day at the office 🤑 pic.twitter.com/Tki9mR8sai — DW Sports (@dw_sports) October 16, 2025



Pe ANB Arena din Riyadh vor avea loc vineri semifinalele competiției: de la ora 19:00 (ora României) se vor întâlni Carlos Alcaraz și Taylor Fritz, iar în meciul vedetă al zilei se vor duela Jannik Sinner și Novak Djokovic, de la ora 21:00.

