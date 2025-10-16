Poliţia de Frontieră: Migraţia ilegală, în primele nouă luni, în scădere cu 80% faţă de 2023 / În acelaşi interval, au fost prinse 800 de persoane care doreau să intre ilegal în ţară şi 500 care încercau să iasă fraudulos

Reprezentanţii Poliţiei de Frontieră au anunţat că, în primele nouă luni ale anului, au fost descoperite 800 de persoane care intenţionau să intre ilegal în România şi 500 care încercau să iasă din ţară în mod fraudulos. Astfel, în privinţa migraţiei ilegale se înregistrează o scădere cu 80% faţă de anul 2023. Cele mai frecvente metode utilizate sunt traversarea frontierei pe jos, ascunderea în mijloacele de transport şi utilizarea de documente false, transmite News.ro.

Poliţia de Frontieră a prezentat, joi, bilanţul activităţilor desfăşurate în perioada ianuarie-septembrie 2025. Astfel, în primele nouă luni ale anului au fost înregistrate 21,2 milioane de persoane care au tranzitat frontierele României şi au fost procesate 4,5 milioane de mijloace de transport.

”Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, se observă o creştere cu 5% a fluxurilor la frontierele externe – un indicator al dinamicii, dar şi al încrederii în eficienţa sistemului de control”, au transmis reprezentanţii Poliţiei de Frontieră.

De asemenea, în primele nouă luni ale anului, poliţiştii de frontieră au constatat 28.500 de fapte ilegale, dintre care 15.000 de contravenţii şi 13.500 de infracţiuni, acestea fiind în principal tentative de trecere frauduloasă a frontierei, contrabandă, infracţiuni la regimul circulaţiei, deţinere de documente false, arme sau muniţii.

De asemenea, 8.100 de cetăţeni străini au fost opriţi la frontieră, întrucât nu îndeplineau condiţiile legale de intrare în România.

Reprezentanţii Poliţiei de Frontieră au precizat că în primele nouă luni ale anului au fost descoperite 800 de persoane care doreau să intre ilegal în ţară şi 500 de persoane care încercau să iasă ilegal.

”Aceste cifre reflectă o scădere cu 80% faţă de anul 2023, ca urmare a unei strategii integrate de prevenire şi combatere a migraţiei ilegale. Cele mai frecvente metode utilizate rămân traversarea frontierei pe jos («frontiera verde»), ascunderea în mijloace de transport şi utilizarea de documente false”, a menţionat sursa citată.

De asemenea, numai în ultima lună şi jumătate, la Aeroportul Otopeni, au fost depistate peste 30 de cazuri de prezentare de documente false.

Un caz semnificativ a fost înregistrat recent în punctul de trecere Calafat-Vidin, unde, în cooperare cu autorităţile bulgare, 38 de migranţi au fost găsiţi ascunşi într-un camion cu destinaţia Polonia. Ei proveneau din Irak, Iran, Siria, Turcia şi Sudan, iar camionul transporta plăci din PAL. Şoferul, cetăţean turc, a fost reţinut.

Totodată, în primele nouă luni ale anului, poliţiştii de frontieră au confiscat 5,1 milioane de pachete de ţigări, în valoare de peste 100 de milioane de lei, 63 de tone de tutun vrac şi 23 de kilograme de tutun pentru narghilea.

Poliţiştii de frontieră reamintesc că două capturi majore au avut loc în ultimele zile tot la Calafat: 270.000 de pachete de ţigări ascunse într-un camion cu dulciuri – valoare estimată: 8,1 milioane lei şi 288.000 de pachete, într-un camion cu lădiţe – valoare: 8,6 milioane lei.

Bilanţul Poliţiei de Frontieră a mai arătat că, la Aeroportul Otopeni, o persoană a fost descoperită cu 86 de capsule de cocaină ingerate. Persoana respectivă a fost salvată, iar reţeaua destructurată.

Totodată, au fost găsite 149 de autovehicule furate, în special din Germania, Belgia şi Italia, fiind descoperite peste 350.000 de articole contrafăcute, printre care haine, cosmetice, jucării.

În primele nouă luni ale anului, poliţiştii de frontieră au descoperit peste 6 tone de peşte şi 35.000 de metri de plase ilegale confiscate, fiind constatate 313 infracţiuni şi aplicate 995 de sancţiuni, totalizând 580.000 de lei.