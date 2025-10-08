G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

România implementează etapizat Sistemul de Intrare/Ieşire (EES) la frontierele externe, începând cu…

schengen, aderarea romaniei la schengen, spatiul schengen, veto austria schengen, frontiera, stop
sursa foto: ELVIS BARUKCIC / AFP

România implementează etapizat Sistemul de Intrare/Ieşire (EES) la frontierele externe, începând cu puncte de trecere a frontierei din judeţele Constanţa, Botoşani, Caraş-Severin, Maramureş şi aeroportul Sibiu

Articole8 Oct 0 comentarii

Poliţia de Frontieră anunţă, miercuri, că de duminică, 12 octombrie 2025, la nivelul Uniunii Europene va fi operaţionalizat Sistemul de Intrare/Ieşire (EES), un instrument electronic modern de control la frontierele externe ale Uniunii Europene. În România, sistemul va fi operaţionalizat etapizat, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Potrivit unui comunicat de presă transmis, miercuri, de Poliţia de Frontieră, sistemul este operaţionalizat în România începând cu punctele de trecere a frontierei Midia (jud. Constanţa), Stânca (jud. Botoşani), Naidaş (jud. Caraş-Severin), Sighet (jud. Maramureş) şi Aeroport Sibiu, urmând să fie extins gradual şi în celelalte puncte de trecere a frontierei în următoarea perioadă (maximum 170 de zile).

”Reamintim faptul că EES se aplică doar cetăţenilor acelor state care nu fac parte din UE şi care intenţionează să efectueze şederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene (până la 90 de zile în oricare 180 de zile). Sistemul va înregistra data şi locul de intrare şi ieşire pentru cetăţenii NON-UE, va colecta date alfanumerice şi biometrice (imagine facială şi patru amprente digitale) şi va calcula automat durata şederii legale”, a transmis Poliţia de Frontieră.

Pe durata perioadei de tranziţie (aproximativ 6 luni), paşapoartele vor continua să fie ştampilate manual.

Implementarea sistemului urmăreşte realizarea unui control mai sigur şi eficient, înlocuind treptat ştampilarea manuală a documentelor de călătorie, fără a modifica drepturile de circulaţie existente.

”La prima intrare, după activarea sistemului, vor fi prelevate datele biometrice, iar la călătoriile ulterioare verificarea se va realiza automat, reducând timpul de aşteptare la frontieră. Amprentarea prin sistemul EES se aplică cetăţenilor ţărilor NON-UE, cu excepţia copiilor sub 12 ani, a persoanelor pentru care prelevarea amprentelor este imposibilă şi a deţinătorilor de permise de şedere sau vize de lungă durată eliberate de un stat membru al UE”, a mai trasmis sursa citată.

Datele vor fi păstrate timp de 3 ani (sau 5 ani în cazul refuzului intrării ori al depăşirii duratei legale de şedere), cu respectarea strictă a legislaţiei europene privind protecţia datelor.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

A fost reluată traversarea Dunării cu bacul, la Bechet, anunță Poliția de Frontieră

Articole5 Oct • 237 vizualizări
0 comentarii

România va operaţionaliza, din octombrie, Sistemul de Intrare/Ieşire (EES), un sistem modern de control la frontiera externă a spaţiului Schengen / Poliţia de Frontieră lansează o campanie de informare

Articole15 Sep 2025 • 2.498 vizualizări
0 comentarii

Primul sezon estival de la intrarea în Schengen – Au fost depistaţi 461 de migranţi care încercau să treacă ilegal frontiera / Frontiera, tranzitată de peste 9,2 milioane de persoane din afara Schengen

Articole5 Sep 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.