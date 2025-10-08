România implementează etapizat Sistemul de Intrare/Ieşire (EES) la frontierele externe, începând cu puncte de trecere a frontierei din judeţele Constanţa, Botoşani, Caraş-Severin, Maramureş şi aeroportul Sibiu

Poliţia de Frontieră anunţă, miercuri, că de duminică, 12 octombrie 2025, la nivelul Uniunii Europene va fi operaţionalizat Sistemul de Intrare/Ieşire (EES), un instrument electronic modern de control la frontierele externe ale Uniunii Europene. În România, sistemul va fi operaţionalizat etapizat, transmite News.ro.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, miercuri, de Poliţia de Frontieră, sistemul este operaţionalizat în România începând cu punctele de trecere a frontierei Midia (jud. Constanţa), Stânca (jud. Botoşani), Naidaş (jud. Caraş-Severin), Sighet (jud. Maramureş) şi Aeroport Sibiu, urmând să fie extins gradual şi în celelalte puncte de trecere a frontierei în următoarea perioadă (maximum 170 de zile).

”Reamintim faptul că EES se aplică doar cetăţenilor acelor state care nu fac parte din UE şi care intenţionează să efectueze şederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene (până la 90 de zile în oricare 180 de zile). Sistemul va înregistra data şi locul de intrare şi ieşire pentru cetăţenii NON-UE, va colecta date alfanumerice şi biometrice (imagine facială şi patru amprente digitale) şi va calcula automat durata şederii legale”, a transmis Poliţia de Frontieră.

Pe durata perioadei de tranziţie (aproximativ 6 luni), paşapoartele vor continua să fie ştampilate manual.

Implementarea sistemului urmăreşte realizarea unui control mai sigur şi eficient, înlocuind treptat ştampilarea manuală a documentelor de călătorie, fără a modifica drepturile de circulaţie existente.

”La prima intrare, după activarea sistemului, vor fi prelevate datele biometrice, iar la călătoriile ulterioare verificarea se va realiza automat, reducând timpul de aşteptare la frontieră. Amprentarea prin sistemul EES se aplică cetăţenilor ţărilor NON-UE, cu excepţia copiilor sub 12 ani, a persoanelor pentru care prelevarea amprentelor este imposibilă şi a deţinătorilor de permise de şedere sau vize de lungă durată eliberate de un stat membru al UE”, a mai trasmis sursa citată.

Datele vor fi păstrate timp de 3 ani (sau 5 ani în cazul refuzului intrării ori al depăşirii duratei legale de şedere), cu respectarea strictă a legislaţiei europene privind protecţia datelor.