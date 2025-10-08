VIDEO Ronnie O’Sullivan, încă o victorie spectaculoasă: S-a calificat în turul doi la Xi’an Grand Prix
Ronnie O’Sullivan nu a avut nicio emoție în meciul cu Yao Pengcheng (118 mondial), fostul lider mondial din snooker calificându-se în turul al doilea de la Xi’an Grand Prix.
Ronnie s-a impus cu un categoric 5-1, iar acum așteaptă duelul cu Stephen Maguire, al 25-lea jucător al lumii.
7 minutos de snooker al máximo nivel🤩
El break de 128 de Ronnie O’Sullivan en su victoria por 5-1 ante Yao Pengcheng en el Xi’an Grand Prix.#XianGP pic.twitter.com/vCvSMfJsXG
— Eurosport.es (@Eurosport_ES) October 8, 2025
Turneul chinez are loc în perioada 7-13 octombrie, iar formatul este unul neobișnuit: începe marți și se încheie luni. În România, competiția va putea fi urmărită în direct pe canalele Eurosport.
Premii Xi’an Grand Prix 2025
- Câștigător: £177.000
- Finalist: £76.000
- Semifinale: £34.500
- Sferturi de finală: £22.350
- Optimi: £14.000
- Șaisprezecimi: £9.400
- Turul întâi: £5.350
- Cel mai mare break: £5.000.
Cum se joacă la Xi’an
- De la turul întâi și până la sferturi (inclusiv) se va juca după sistemul cel mai bun din 9 frame-uri, adică primul la 5.
- În semifinale se va juca după sistemul cel mai bun din 11 frame-uri, adică primul la șase.
- În fine, în marea finală se va juca după sistemul cel mai bun din 19 frame-uri, adică primul la zece.
- Campionul en-titre este Kyren Wilson (2024).
