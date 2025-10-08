VIDEO Ronnie O’Sullivan, încă o victorie spectaculoasă: S-a calificat în turul doi la Xi’an Grand Prix

Ronnie O’Sullivan nu a avut nicio emoție în meciul cu Yao Pengcheng (118 mondial), fostul lider mondial din snooker calificându-se în turul al doilea de la Xi’an Grand Prix.

Ronnie s-a impus cu un categoric 5-1, iar acum așteaptă duelul cu Stephen Maguire, al 25-lea jucător al lumii.

7 minutos de snooker al máximo nivel🤩 El break de 128 de Ronnie O’Sullivan en su victoria por 5-1 ante Yao Pengcheng en el Xi’an Grand Prix.#XianGP pic.twitter.com/vCvSMfJsXG — Eurosport.es (@Eurosport_ES) October 8, 2025

Turneul chinez are loc în perioada 7-13 octombrie, iar formatul este unul neobișnuit: începe marți și se încheie luni. În România, competiția va putea fi urmărită în direct pe canalele Eurosport.

Premii Xi’an Grand Prix 2025

Câștigător: £177.000

Finalist: £76.000

Semifinale: £34.500

Sferturi de finală: £22.350

Optimi: £14.000

Șaisprezecimi: £9.400

Turul întâi: £5.350

Cel mai mare break: £5.000.

Cum se joacă la Xi’an