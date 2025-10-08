G4Media.ro
VIDEO Ronnie O'Sullivan, încă o victorie spectaculoasă: S-a calificat în turul doi la Xi'an Grand Prix

Ronnie O'Sullivan, considerat cel mai bun jucător de snooker din istorie, surprins la masa de joc.
Ronnie O'Sullivan / Sursa foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

VIDEO Ronnie O’Sullivan, încă o victorie spectaculoasă: S-a calificat în turul doi la Xi’an Grand Prix

Ronnie O’Sullivan nu a avut nicio emoție în meciul cu Yao Pengcheng (118 mondial), fostul lider mondial din snooker calificându-se în turul al doilea de la Xi’an Grand Prix.

Ronnie s-a impus cu un categoric 5-1, iar acum așteaptă duelul cu Stephen Maguire, al 25-lea jucător al lumii.

Turneul chinez are loc în perioada 7-13 octombrie, iar formatul este unul neobișnuit: începe marți și se încheie luni. În România, competiția va putea fi urmărită în direct pe canalele Eurosport.

Premii Xi’an Grand Prix 2025

  • Câștigător: £177.000
  • Finalist: £76.000
  • Semifinale: £34.500
  • Sferturi de finală: £22.350
  • Optimi: £14.000
  • Șaisprezecimi: £9.400
  • Turul întâi: £5.350
  • Cel mai mare break: £5.000.

Cum se joacă la Xi’an

  • De la turul întâi și până la sferturi (inclusiv) se va juca după sistemul cel mai bun din 9 frame-uri, adică primul la 5.
  • În semifinale se va juca după sistemul cel mai bun din 11 frame-uri, adică primul la șase.
  • În fine, în marea finală se va juca după sistemul cel mai bun din 19 frame-uri, adică primul la zece.
  • Campionul en-titre este Kyren Wilson (2024).

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

