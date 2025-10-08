Le Pen amenință că va încerca să demită orice viitor prim-ministru până când Macron va convoca noi alegeri legislative în Franța

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Liderul extremei drepte franceze, Marine Le Pen, a declarat că partidul său va vota pentru demiterea oricărui viitor prim-ministru pe care președintele Emmanuel Macron l-ar putea numi, cu excepția cazului în care acesta va convoca noi alegeri parlamentare, relatează Politico. „Fiecare nou guvern este un instrument de eludare a voinței poporului”, a declarat Le Pen miercuri, în cadrul unei conferințe de presă.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Declarațiile lui Le Pen vin în contextul în care premierul demisionar Sébastien Lecornu se străduiește să găsească pentru criza politică declanșată de demisia sa de luni. După ce a acceptat demisia lui Lecornu, președintele Macron i-a încredințat acestuia sarcina de a găsi o soluție până miercuri seara.

Partidul lui Le Pen, Adunarea Națională, și alte forțe politice care consideră că pot câștiga majoritatea locurilor în Adunarea Națională, camera inferioară a parlamentului francez, care se află în prezent într-o situație de impas, doresc ca Macron să convoace alegeri legislative anticipate.

Le Pen a acuzat celelalte partide că sunt „speriate de moarte” de ideea de a reveni la urne, de teamă că tabăra lor ar putea pierde locuri și că Adunarea Națională ar putea ieși întărită din acest proces.

Sondajele arată că Adunarea Națională rămâne cel mai popular partid politic din Franța, dar sistemul electoral în două tururi al țării face dificilă previziunea unor rezultate la urne.

De marți, circulă speculații că Macron ia în considerare numirea unui prim-ministru de stânga pentru a ieși din impas. Partidul Socialist de centru-stânga este considerat cel mai puternic candidat pentru a conduce acel guvern minoritar, care ar trebui să obțină cel puțin sprijinul tacit atât din partea celorlalte două partide de stânga, cât și din partea centristilor pro-Macron.