Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie

Adina Papazi, profesoară de Limba română la Colegiul Național I. L. Caragiale din București, a declarat, referitor la temele pentru acasă, că „eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei: dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2”. Aceasta a afirmat că „nu ai cum să contorizezi așa ceva”. Declarațiile au fost făcute pentru TVR Info, scrie Edupedu.ro.

Edupedu.ro a scris că directorul și dirigintele trebuie să monitorizeze respectarea timpului maxim de 1 oră pentru elevii din primar și 2 ore pentru gimnaziu și liceu și anual se va colecta feedbackul elevilor și al părinților față de utilitatea și eficiența temelor pentru acasă, conform proiectului pus în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării.

Este vorba despre proiectul de ordin privind temele pentru acasă în învățământul preuniversitar.