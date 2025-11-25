Ascultă articolul

Un tânăr spaniol, înarmat cu un cuţit, a fost ”neutralizat” în weekend de către poliţia spaniolă, într-un cartier al Madridului, după ce a atacat trei trecători, scrie presa spaniolă, citată de News.ro.

Luni, la două zile după fapte, justiţia spaniolă a deschis o anchetă cu privire la un posibil atentat jihadist, în contextul în care elemente care sugerează o radicalizare a suspectului se multiplică.

Faptele au avut loc sâmbătă, către ora locală 14.00 (15.00, ora României).

Un bărbat tânăr, înarmat cu un cuţit, s-a ”aruncat” asupra mai multor persoane, în stradă, rănind trei persoane.

Două dintre victime au fost înjunghiate în torace şi în gât.

Tânărul, de naţionalitate spaniolă, s-a refugiat după aceea într-un apartament, pe strada Peña de Atalaya, la madrid.

”SUBSTANŢE PSIHOTROPE”

Poliţişti, care au sosit în câteva minute la faţa locului, au descoperit trei victime rănite şi au cerut întăriri.

Agenţi de elită puternic înarmaţi au fost desfăşuraţi.

Fratele atacatorului a chemat ulterior forţele de ordine, anunţând că un bărbat în vârstă de de 18 ani s-a baricadat în domiciliul familiei, înarmat cu un cuţit lung.

Sâmbătă seara, către ora locală 18.30 (19.30, ora României), poliţiştii au pătruns în apartament şi l-au găsit pe suspect într-o stare de ”agresivitate mare”, probabil ”sub influenţa unor substanţe psihotrope”.

Tânărul recita din Coran la momentul intrării forţelor de ordine.

El a încercat să fugă.

Forţele de ordine au folosit mai întâi un pistol cu şocuri electrice, fără rezultat, după care au deschis focul.

Suspectul a fost rănit la piept şi la şold. El a fost transportat la Spitalul Grgorieo Maranon. Luni nu existau informaţii despre starea sănătăţii acestuia.