Cristiano Ronaldo se apropie de împlinirea vârstei de 41 de ani (n.r. pe 5 februarie 2026), dar se menține incredibil din punct de vedere fizic. Conform Whoop, starul portughez are o vârstă biologică cu 12 ani mai mică decât cea din buletin.
Ronaldo a impresionat de-a lungul carierei sale nu doar datorită golurilor spectaculoase, ci și a modului în care are grijă de corpul său.
Ajuns la aproape 41 de ani, fostul star al celor de la Real Madrid are o vârstă biologică de 28,7 ani.
Conform datelor publicate de compania americană de tehnologie Whoop, Ronaldo are o vârstă biologică cu 12 ani mai mică decât cea cronologică.
Whoop a ținut cont de nouă parametri importanți legați de următoarele aspecte: somn, efort și condiție fizică.
Dispozitivul companiei măsoară efortul, recuperarea și somnul.
„Datele nu mint”, a comentat Cristiano Ronaldo după aflarea rezultatului publicat de Whoop.
The data doesn’t lie @WHOOP 😜 https://t.co/xvjIvcU2xi
— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 24, 2025
Recent, Ronaldo a marcat golul cu numărul 954 din carieră, execuția fiind una spectaculoasă din foarfecă.