Cristiano Ronaldo vizitează Casa Albă în aceeași zi în care Trump îl primește pe prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman

Superstarul mondial al fotbalului Cristiano Ronaldo vizitează marți Casa Albă, în timp ce președintele Donald Trump depune eforturi pentru a consolida relațiile cu Arabia Saudită și cu doar câteva luni înainte de începerea Cupei Mondiale FIFA în America de Nord, vara viitoare, relatează Politico.

Marele jucător portughez, care în perioada de glorie a jucat pentru echipe precum Real Madrid, Juventus și Manchester United, joacă acum pentru Al-Nassr, echipa de top din Liga Pro din Arabia Saudită, cu sediul în Riyadh.

Vizita sa are loc în aceeași zi în care Trump îl primește pe prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman la Casa Albă, un moment care ar putea marca o dezghețare semnificativă a relațiilor dintre SUA și Arabia Saudită de la uciderea, în 2018, a editorialistului Jamal Khashoggi de la Washington Post.

Președintele american consideră Arabia Saudită un element cheie în eforturile sale de stabilizare a Orientului Mijlociu și, potrivit unor surse, ar lua în considerare încheierea unui tratat bilateral de securitate cu această țară. Iar negociatorii sauditi vor încheia probabil un acord pentru achiziționarea de cipuri americane cu inteligență artificială.

Vizita lui Ronaldo are loc la aproape un deceniu după ce au apărut informații potrivit cărora el ar fi fost acuzat de agresiune sexuală asupra unei modele și profesoare din Las Vegas în 2009. El a negat acuzațiile și nu a fost niciodată pus sub acuzare. Starul a jucat ultima oară un meci în această țară în 2014, potrivit The Athletic.