LIVE România vs. San Marino 1-1 (prima repriză): Tricolorii egalează grație unui autogol
Echipa națională de fotbal a României se află în fața ultimului meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026 fără miză: tricolorii evoluează împotriva selecționatei din San Marino de la ora 21:45, la Ploiești. Urmărește LIVETEXT partida pe G4Media.ro și în direct pe Antena 1.
Duelul cu San Marino este ultimul al anului pentru tricolori. Indiferent de rezultat, România nu mai poate urca în clasament: trupa lui Mircea Lucescu va încheia pe locul trei, în urma Austriei și a Bosniei (rămâne de văzut care va fi ordinea finală pentru locul 1).
LIVETEXT
Min. 23: Imaginea României de până acum este reprezentată perfect de execuția cu „stângul în dreptul” realizată de Tănase în momentul centrării la jumătatea reprizei
Min. 13: GOOOOL, România, defapt autogol San Marino! Rossi își trimite mingea în poartă după o centrare a lui Bîrligea care n-avea destinatar
Min. 6: O nouă centrare îl are în prim plan de această dată pe Ghiță, însă lovitura sa de cap trece mult peste
Min. 5: Man centrează la marginea careului pentru voleul lui Rațiu, dar execuția fundașului este centrală și blocată de portar
Min. 2: GOOOOL, San Marino, 0-1! Atacantul Nicolas Giacopetti a primit mingea între linii în careu și l-a pedepsit pe Târnovanu cu o execuție simplă
Min. 2: San Marino dă replica rapid și Tănase e nevoit să intervină prin alunecare pentru a elimina pericolul
Min. 1: Primul atac îi aparține României, dar ultima pasă nu este prea fericită și ajunge în brațele portarului advers
Min. 1: San Marino are lovitura de start
Ora 21.45: Un moment de reculegere pentru antrenorul legendar al naționalei Emeric Ienei
Ora 21.41: În aceste momente Cezar Ouatu recită imnul „Deșteaptă-te, române!” pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești
Ora 21.35: România va avea de jucat barajul pentru CM 2026 grație performanței din Liga Națiunilor (o semifinală în deplasare, un singur meci; și o finală, tot într-un singur meci)
Ora 21.35: De la aceeași oră se va disputa în cadrul grupei noastre și Austria – Bosnia
Ora 21.25: Ploaia este „alături” de fotbaliști cu 20 de minute înainte de start
Ora 21.15: Iată echipele de start:
România: Târnovanu – Rațiu, Ghiță, Eissat, Bancu – Tănase, Screciu, Dragomir – Man, Bîrligea, Baiaram
San Marino: Colombo – Riccardi, Rossi, Valentini, Fabbri – Mularoni, Valli Casadei, Golinucci – Zannoni, Pancotti, Giacopetti
Ora 21.15: Bună seara și bine v-am găsit la un nou meci al naționalei de fotbal a României! Astăzi tricolorii înfruntă San Marino la Ploiești în ceea ce reprezintă ultimul meci din această campanie de calificări pentru Cupa Mondială 2026.
