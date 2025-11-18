G4Media.ro
Ciolacu spune că va vota o moțiune împotriva actualului Guvern dacă viitoarele…

Marcel Ciolacu în Parlament
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Ciolacu spune că va vota o moțiune împotriva actualului Guvern dacă viitoarele pachete fiscal-bugetare nu cuprind și măsuri de relansare a economiei

Social-democratul Marcel Ciolacu, fost prim-ministru, în prezent candidat la președinția Consiliului Județean Buzău, amenință că, dacă viitoarele pachete cu măsuri fiscal-bugetare nu vor include şi măsuri de relansare a economiei, el va vota o moţiune de cenzură împotriva guvernului din care partidul pe care l-a condus face parte. Ciolacu subliniază că nu face această afirmaţie fără să se fi consultat anterior cu colegii săi din PSD, relatează News.ro.

”Sunt ferm convins că în perioada următoare nu va mai intra niciun pachet fără măsuri de relansarea economiei. Nu se mai poate! Nu se mai poate! Dacă vine fără măsuri economice, eu vă spun la dumneavoastră, în premieră, eu o să votez moţiunea. Dacă vine iar, dacă forţează iar… votez la vedere moţiunea”, a afirmat Marcel Ciolacu, marţi seară, la România Tv.

Întrebat dacă aceasta este doar poziţia sa sau dacă în PSD există un curent care gândeşte la fel şi care ar susţine votarea unei moţiuni de cenzură, fostul prim-ministru a răspuns că nu ar fi făcut o astfel de declaraţie fără a se fi consultat cu colegii din PSD şi cu actuala conducere a partidului.

”Aduceţi-vă aminte de discursul doamnei Olguţa Vasilescu de la Congres. Nu se mai poate, nu se mai poate tu să comanzi şi comanzi numai aberaţii, numai lucruri care duc România în cap, nu salvează România, şi să nu ţii cont de toţi partenerii din coaliţie! Nu se mai poate aşa ceva! Nu vorbesc de capul meu, e atributul noii conduceri a partidului, am vorbit cu colegii mei, că altfel nu mi-aş fi permis să vorbesc la dvs., nu am făcut-o niciodată să vorbesc peste noua conducere, ceea ce mi se pare cât se poate de corect”, a adăugat fostul preşedinte al PSD.

