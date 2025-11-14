PSD propune creditul fiscal, prin care noile investiţii în industriile strategice pot beneficia de deduceri fiscale, pe o perioadă determinată / Social-democrații continuă să aibă discurs de opoziție, deși sunt la guvernare, iar Executivul condus de Marcel Ciolacu a produs cel mai mare deficit din UE

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Reprezentanţii PSD au anunţat vineri că insistă pentru implementarea programului pe care l-au propus pentru stimularea activităţilor economice şi au reafirmat „categoric” că nu vor susţine niciun alt pachet de măsuri guvernamentale care nu va cuprinde aceste propuneri, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„În acelaşi timp, PSD este pregătit să ofere partenerilor de Coaliţie detalii suplimentare pentru înţelegerea deplină a efectelor pozitive pe care le poate genera un astfel de program. Programul PSD oferă soluţii de stimulare economică, cu cheltuieli zero din partea Guvernului şi cu un impact pozitiv asupra bugetului de stat. Mecanismul principal propus în Programul PSD este creditul fiscal, prin care noi le investiţii în industriile strategice pot beneficia de deduceri fiscale, pe o perioadă determinată, dacă îndeplinesc anumiţi indicatori privind sumele investite şi locurile de muncă nou create. De asemenea, Programul PSD propune şi alte facilităţi pentru stimularea noilor investiţii, precum garanţiile pentru IMM-uri, amortizarea accelerată sau deduceri suplimentare pentru investiţiile în cercetare-dezvoltare”, se arată într-un comunicat de presă transmis Agerpres de PSD.

Potrivit sursei citate, acordarea creditului fiscal şi a celorlalte facilităţi pentru investiţiile noi reprezintă o abordare pozitivă pentru reducerea deficitului bugetar, prin veniturile suplimentare încasate din TVA asociat noilor produse industriale, din taxele şi impozitele aferente salariilor plătite noilor angajaţi, dar şi în urma efectului de multiplicare generat de noile afaceri.

„Soluţiile propuse în Programul PSD au fost aplicate cu succes în multe state europene şi reprezintă o alternativă la politicile de austeritate, implementate în ultimele luni în România. Spre deosebire de acestea, măsurile PSD mizează pe o creştere a veniturilor la buget prin încurajarea activităţilor economice şi pe baza unui parteneriat pozitiv între Guvern şi mediul de afaceri”, se menţionează în comunicat.

Reamintim că guvernul PSD-PNL condus de Marcel Ciolacu a produs cel mai mare deficit bugetar din UE, de 9,3% din PIB, și o creștere-re cord a datoriei publice.