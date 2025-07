PSD respinge invocarea „grelei moșteniri” lăsată de guvernarea Ciolacu, care a produs un deficit bugetar-record: ”Nu am guvernat singuri”

PSD a respins vineri printr-un comunicat o presupusă ”tentativa de manipulare a opiniei publice prin aserțiunea că problemele bugetare din prezent ar fi fost provocate de deficitul înregistrat anul trecut”, fără să numească autorii acestei acțiuni. Reamintim că guvernul PSD-PNL condus de Marcel Ciolacu a produs cel mai mare deficit bugetar din UE, de 9,3% din PIB, și o creștere-record a datoriei publice.

”Este o distorsionare rudimentară a realității, prin invocarea unei așa-zise „grele moșteniri” menite să justifice măsurile de austeritate din prezent. În primul rând PSD nu a guvernat singur, nici în 2024 și nici în anii anteriori. Deci invocarea „grelei moșteniri” ce ar proveni de la o guvernare din care ai fost parte este total inadecvată și chiar dezonorantă”, arată PSD în comunicatul citat.

Comunicatul PSD vine la o zi după premierul Ilie Bolojan a vorbit într-un interviu la Antena 3 despre necesitatea unor măsuri de austeritate pentru a scădea deficitul bugetar.

Comunicatul integral al PSD:

PSD reamintește că în momentul intrării la guvernare, la finalul anului 2021, deficitul bugetar era de 7,1% din PIB (după 9,2% în 2020), ca urmare a dezastrului economic și a dobânzilor împovărătoare la împrumuturile iresponsabile din timpul guvernărilor de dreapta, când datoria publică a crescut cu peste 13% din PIB! Din cauza acelor împrumuturi dobânzile plătite ulterior de guvern au crescut cu 61%, de la 18 miliarde în 2021, la 29 de miliarde în 2022, ceea ce a pus o presiune enormă pe deficitul bugetar. Jumătate din împrumuturile din guvernarea PSD-PNL au fost folosite pentru a rostogoli datoriile făcute anterior.

Totodată, trebuie amintit că preluarea conducerii guvernului de către PSD a avut loc în contextul grevei generale din Învățământ și pe fondul unor presiuni sindicale multiple pentru acordarea de beneficii și de majorări salariale. Atunci presiunile veneau din partea acelorași sindicate care azi contestă măsurile de austeritate.

În pofida acestor dificultăți, guvernul condus de PSD a reușit să asigure o gestionare responsabilă a economiei, iar banii împrumutați în această perioadă au fost folosiți pentru dezvoltarea României și în beneficiul cetățenilor:

Investițiile publice s-au dublat ajungând anul trecut la un nivel record de 120 de miliarde de lei, adică aproape 80% din deficitul bugetar din 2024 și mai mari decât deficitul bugetar primar de 116 miliarde lei, înregistrat în anul 2024. Cu acești bani s-au construit autostrăzi și căi ferate într-un ritm record, s-a început construcția celor mai mari spitale din România, și s-au susținut cele mai mari investiții pentru dezvoltarea comunităților locale.

În pofida constrângerilor din PNRR Guvernul condus de PSD a protejat mediul de afaceri și a încurajat investițiile private întorcând în economie, prin scheme de ajutor, subvenții și garanții, de trei ori mai mult decât în perioada 2020-2021. PIB-ul României a crescut cu aproape 50%, salariile s-au majorat, inclusiv în mediul privat, iar puterea de cumpărare din România a egalat-o pe cea din Polonia și a depășit-o pe cea din Ungaria, Slovacia, Croația, Grecia, Bulgaria și Letonia.

Șomajul a ajuns la cele mai mici cote, iar România a înregistrat cel mai mare număr de salariați din ultimele două decenii. Cu PSD la guvernare, salariul mediu a crescut cu 56%, salariul minim cu 76%, iar pensia medie cu 75%. Pe acest fond a avut loc consolidarea clasei de mijloc din România, fapt ce poate fi constatat în creșterea economiilor populației cu peste 38% în anul 2024! Iar potrivit Eurostat numărul românilor aflați în risc de sărăcie extremă s-a redus cu 1,28 de milioane.

Nu în ultimul rând, anul trecut a avut loc cea mai amplă reformă socială din România care a pus baze echitabile pentru toate pensiile din sistemul public. Iar cei care insinuează că majorările de pensii ar fi fost iresponsabile să țină cont că această reformă a fost realizată în colaborare directă cu Banca Mondială și Comisia Europeană și a fost asumată politic de toate partidele aflate acum la guvernare, inclusiv de PNL, USR și UDMR care au introdus recalcularea pensiilor ca jalon în PNRR.

PSD a propus atunci o altă abordare decât cea propusă românilor în aceste zile. Și am demonstrat că putem obține dezvoltare și creșteri de venituri la buget prin stimularea economiei. Am crezut și credem în modernizarea economiei, în investiții publice și private, care creează locuri de muncă bine plătite. Am crezut și credem că trebuie protejată puterea de cumpărare a românilor.

PSD va propune în Coaliție, în perioada următoare, o serie de măsuri consistente care va cuprinde o tăiere drastică a privilegiilor și sinecurilor. Trebuie acționat de sus în jos, dacă vrem să trecem cu bine peste această perioadă dificilă pentru economia României.