Analiză Reuters: Pe măsură ce războiul din Ucraina continuă, Trump se laudă cu succesele sale în rezolvarea conflictelor internaționale / Disputele externe în care a intervenit în acest an președintele american, cu sau fără succes

Președintele american Donald Trump a invocat frecvent succesul său în rezolvarea conflictelor internaționale, prezentându-se ca un pacificator global, în timp ce ajutoarele sale și unii lideri străini îl propun pentru Premiul Nobel pentru Pace.

Cu toate acestea, războiul Rusiei din Ucraina s-a dovedit a fi mult mai dificil. Trump s-a plasat în centrul tentativelor diplomatice de a aduce pacea, dar a avut o poziție fluctuantă în privința a ceea ce este dispus să facă pentru a o obține.

Reuters a realizat o sinteză a disputelor externe în care Trump a intervenit de la începutul celui de-al doilea mandat, folosind un amestec de amenințări, stimulente și puterea funcției sale pentru a influența comportamentul aliaților și adversarilor.

ARMENIA ȘI AZERBAIDJAN

La 8 august, Trump a reunit liderii Armeniei și Azerbaidjanului pentru a semna o declarație comună prin care se angajau să caute relații pașnice între națiuni care au fost în conflict de la sfârșitul anilor 1980. „I-am cunoscut prin comerț”, a spus Trump mai târziu într-un interviu radio. „

Discutam puțin cu ei și am zis: ‘De ce vă luptați?’ Apoi am zis: ‘Nu voi face un acord comercial dacă voi vă luptați. E o nebunie’”. Cele două țări se angajaseră la o încetare a focului în 2023. În martie, au declarat că au convenit asupra textului unui proiect de acord de pace, dar documentul nu a fost semnat.

Declarația intermediată de Casa Albă nu este un tratat de pace formal, care ar impune obligații legale ambelor părți. O problemă o constituie necesitatea ca Armenia să-și revizuiască constituția. Liderii au încheiat, de asemenea, acorduri economice cu Washingtonul, care au acordat Statelor Unite drepturi de dezvoltare a unui coridor de tranzit strategic prin sudul Armeniei. Administrația Trump a spus că acest lucru ar permite exporturi mai mari de energie. În documentele publicate la acea vreme, coridorul a fost numit după Trump.

CAMBODGIA ȘI THAILANDA

Trump a contribuit la aducerea Thailandei la masa negocierilor după ce tensiunile îndelungate cu Cambodgia au escaladat în iulie într-un conflict militar de cinci zile, cea mai sângeroasă confruntare din ultimul deceniu. Președintele american l-a contactat pe premierul interimar thailandez Phumtham Wechayachai la două zile după izbucnirea luptelor de-a lungul unei porțiuni de graniță de 200 de kilometri.

Trump a suspendat acordurile tarifare cu ambele țări până la încheierea conflictului. Până atunci, Bangkok refuzase medierea terților și nu a răspuns la ofertele de ajutor din partea Malaeziei și Chinei, conform rapoartelor Reuters. Intervenția lui Trump a ajutat la aducerea Thailandei la masa negocierilor, potrivit lui Lim Menghour, un oficial guvernamental cambodgian care lucrează pe probleme de politică externă.

Negocierile ulterioare au dus la un acord fragil de a pune capăt ostilităților, de a relua comunicările directe și de a crea un mecanism pentru implementarea încetării focului. Trump a impus ulterior un tarif de 19% pe exporturile ambelor țări către SUA, mai mic decât cel propus inițial.

ISRAEL, IRAN ȘI TERITORIILE PALESTINIENE

Trump a menținut un sprijin puternic al SUA pentru Israel în timp ce acesta bombardează Gaza și încearcă să anihileze Hamas. De asemenea, a susținut eforturile Israelului de a dezactiva alte grupări susținute de Iran, inclusiv Hezbollah și mișcarea Houthi, precum și Teheranul însuși. Președintele american lucrează la extinderea Acordurilor de la Abraham, o inițiativă din primul său mandat care vizează normalizarea legăturilor diplomatice între Israel și națiunile arabe. Cu toate acestea, o soluție la conflictele israelo-palestinian și iranian i-a scăpat lui Trump, la fel cum le-a scăpat tuturor președinților americani de-a lungul deceniilor.

Washingtonul furnizează arme și sprijin diplomatic Israelului, în timp ce prim-ministrul său, Benjamin Netanyahu, a respins condamnările internaționale privind impactul umanitar al campaniei sale militare din Gaza. Israelul și Hamas au convenit asupra unui acord pentru încetarea luptelor în Gaza în ianuarie, după alegerea lui Trump, dar înainte de inaugurare. Acordul fusese mediat de Egipt și Qatar și a implicat, de asemenea, personal din administrația Biden, care era în retragere, și din cea a lui Trump, care urma să preia funcția. Israelul a abandonat încetarea focului în martie. Discuțiile pentru o nouă încetare a focului au eșuat în iulie. Mediatorii încearcă să reînvie un plan de încetare a focului susținut de SUA, dar Israelul planifică, de asemenea, o nouă operațiune militară extinsă în Gaza.

Trump a acuzat Hamas că nu caută o soluție rezonabilă a conflictului și a făcut presiuni asupra lor pentru a o face. Inițial, Trump a urmărit discuții cu Teheranul cu privire la programul său nuclear. Israelul a lansat un război aerian asupra Iranului pe 13 iunie și a făcut presiuni asupra lui Trump să se alăture. El a făcut acest lucru pe 22 iunie, bombardând situri nucleare iraniene. Apoi a făcut presiuni asupra Israelului și Iranului să se alăture unei încetări a focului mediate de Qatar. Situația rămâne tensionată și instabilă. Iranul continuă să respingă cererile SUA de a opri îmbogățirea uraniului pentru programul său nuclear. Iar Israelul a declarat că va lovi din nou Iranul dacă se simte amenințat.

RWANDA ȘI REPUBLICA DEMOCRATICĂ CONGO

Rwanda și Republica Democratică Congo au semnat un acord de pace mediat de SUA la 27 iunie, sub presiunea lui Trump, dând speranțe pentru încheierea luptelor care au ucis mii de oameni și au strămutat alte sute de mii anul acesta. Luptele sunt cel mai recent episod dintr-un conflict vechi de zeci de ani, având rădăcini în genocidul din Rwanda din 1994.

Rwanda a trimis mii de soldați peste graniță, potrivit analiștilor, pentru a sprijini rebelii M23 care au ocupat cele mai mari două orașe din estul Congo și zone miniere lucrative la începutul acestui an. Rwanda neagă că ar fi ajutat M23. În februarie, un senator congolez a contactat oficiali americani pentru a propune un acord „minerale-pentru-securitate”. Apoi, în martie, Qatar a intermediat o întâlnire-surpriză între președintele congolez Felix Tshisekedi și Paul Kagame din Rwanda, în timpul căreia cei doi lideri au cerut o încetare a focului. Qatar a mediat, de asemenea, discuții între Congo și M23, dar cele două părți nu au ajuns încă la un acord de pace și violența continuă.

La Casa Albă, ministrul de externe rwandez Olivier Nduhungirehe i-a spus lui Trump că acordurile anterioare nu au fost puse în aplicare și l-a îndemnat pe Trump să rămână implicat. Trump a avertizat cu privire la „penalități foarte severe, financiare și de altă natură” dacă acordul este încălcat.