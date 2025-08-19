Ședință de Guvern pentru aprobarea ordonanței privind gestionarea proiectelor din PNRR / Bolojan: „Clarificăm în următoarele două săptămâni proiectele care vor rămâne în program”

UPDATE Ora 12.23: Premierul Ilie Bolojan a declarat, la începutul ședinței de Guvern, că ordonanța de urgență care va fi aprobată marți vizează „clarificarea proiectelor din PNRR” care rămân în program, iar peste două săptămâni va fi aprobată o nouă ordonanță pentru asigurarea finanțarea pentru proiectele care sunt începute și vor fi finalizate în a doua jumătate a anului viitor.

„Suntem în situația în care prin această ordonanță de urgență clarificăm în următoarele două săptămâni proiectele care vor rămâne în program. După clarificarea tuturor aspectelor, printr-o altă ordonanță vom reglementa asigurarea finanțărilor și fluxurilor financiare astfel încât cea mai mare parte a acestor proiecte care sunt începute să poată fi continuate și până în a doua jumătate a anului viitor să închidem aceste proiecte”, a afirmat premierul Bolojan.

Știrea inițială: Guvernul se reunște în ședință, marți de la ora 12.00, pe ordinea de zi urmând să fie proiectul ordonanței de urgență privind gestionarea proiectelor din PNRR, a anunțat Biroul de presă al Guvernului.

Potrivit reprezentanților Guvernului, proiectul inițial a suferit unele modificări. Deocamdată, forma finală a proiectului nu a fost publicată.

Amintim că PSD a avut obiecții față de această ordonanță de urgență, iar luni premierul a avut o întâlnire cu Asociaţia Municipiilor din România, pe această temă.

Premierul Ilie Bolojan le-a transmis, luni, reprezentanţilor Asociaţiei Municipiilor din România că investiţiile din PNRR vor continua într-o manieră planificată, astfel încât să primească finanţare proiectele care vor fi finalizate până la sfârşitul lunii august 2026. Premierul a mai spus că ministerele care coordonează gestionarea implementării PNRR vor prezenta, după consultări cu beneficiarii, lista proiectelor mature, pentru care lucrările au fost începute, şi care vor fi în continuare finanţate, după adoptarea Ordonanţei de urgenţă. De asemenea, celelalte proiecte, pentru care nu va fi asigurată finanţare din PNRR, vor fi preluate pentru a fi susţinute prin alte programe financiare fie europene, fie din fonduri naţionale.

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, preşedintă a Asociaţiei Municipiilor din România, a declarat, după întâlnire, că dacă nu se va înţelege că trebuie să se comunice şi cu asociaţiile şi cu partidele şi deciziile se iau într-un singur birou, atunci sigur că nu vor reveni la masa deciziilor în coaliţie, ea precizând că PSD nu blochează sub nicio formă grupurile de lucru.

”Astăzi i-am reproşat domnului Bolojan că poate nu am fi ajuns în această situaţie dacă s-ar fi consultat cu Asociaţia Municipilor din România şi cu PSD-ul, pentru că în urma celor 30 de puncte pe care noi le-am pus pe masă şi le-a acceptat, 29 – tocmai pentru că au văzut că sunt pertinente şi că ne ajută şi că nu implică foarte mult spaţiu financiar, în schimb ne clarifică nouă foarte mult din legislaţie şi putem să ne mişcăm mai mult în interiorul bugetelor locale, să avem o autonomie mai mare – cred că dacă aceste discuţii ar fi avut loc înainte nu am fi ajuns în situaţia în care săptămâna trecută, de exemplu, se blocheze această ordonanţă de urgenţă”, a spus Lia Olguţa Vasilescu, la Palatul Victoria. Primarul Craiovei a menţionat că acum s-au clarificat aspectele şi s-a clarificat şi ce va conţine acel memorandum.

”Avem şi nişte asigurări din partea domnului Cseke ( ministrul dezvoltării, nr) că se va ţine cont de toate proiectele care sunt în situaţia fericită să se poată finaliza la jumătatea anului viitor şi atunci aceste probleme s-au rezolvat”, a adăugat Lia Olguţa Vasilescu. ”În ceea ce priveşte partea de comunicare, dacă nu se va înţelege că trebuie să se comunice şi cu asociaţiile de profil şi cu partidele politice şi că deciziile se iau într-un singur birou, atunci sigur că nu vom reveni la masa deciziilor în coaliţie. Ce vreau să vă spun, însă, este că nu blocăm sub nicio formă grupurile de lucru. Adică toţi colegii noştri care sunt specialişti pe anumite domenie participă la aceste grupuri de lucru”, a spus primarul.

Preşedintele Asociaţiei Municipiilor din România a precizat că, în urma discuţiilor, s-a ajuns la concluzii pozitive privind proiectele de investiţii din PNRR.

„În schimb, am reuşit să salvăm foarte multe dintre proiecte, în sensul că toate proiectele care se află, la ora actuală, la stadiul fizic de peste 30% vor fi finanţate prin PNRR. Pentru celelalte proiecte urmează, după această ordonanţă de urgenţă, să existe un memorandum, făcut de ordonatorii de credite de la ministerele respective, cu asigurarea că în cazul în care se stabileşte că ele vor putea fi terminate până la jumătatea anului viitor vom primi sumele necesare. Şi chiar cu o veste mai fericită aş putea spune, pentru că nu ne mai aşteptam deloc la ea, referitor la proiecte pe care noi am reuşit să le facem şi sunt la stadiul de SF sau de DALI, dar care nu intraseră în contractare, în cazul în care vor fi autorităţi care nu vor putea să-şi finalizeze proiectele până la data de iulie 2026, vor intra şi acestea la finanţare”, a transmis Vasilescu.

Ea a adăugat că, mai mult decât atât, se încearcă să se intre şi pe alte resurse, cum ar fi Fondul de Climă.

„Câteva proiecte să fie trecute acolo, pentru că şi acolo contractarea începe din 2026, şi, bineînţeles, şi cu acceptul nostru, şi este corect să fie aşa, se vor prioritiza aceste proiecte, în sensul că piste de biciclete şi toate celelalte care nu erau foarte urgente vor fi date la o parte în favoarea şcolilor, reabilitărilor de blocuri, grădiniţelor, drumurilor judeţene şi aşa mai departe”, a completat Olguţa Vasilescu.

Întrebată dacă s-a discutat şi situaţia proiectelor din Programul „Anghel Saligny” ea a răspuns: „Am avut asigurări şi aici, că şi la Programul ‘Anghel Saligny’ se vor primi nişte sume de bani, sume de bani care, însă, nu vor putea să acopere toate proiectele, este clar. Şi aici va fi vorba de o prioritizare a celor care se referă la şcoli, drumuri judeţene şi aşa mai departe, în detrimentul celor care, poate, nu sunt atât de importante, drumuri prin pădure şi alte lucruri de genul acesta”.