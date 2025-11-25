Ascultă articolul

Premierul Ilie Bolojan afirmă că „fiecare caz de femicid este o dramă socială și un semnal că statul român trebuie să facă mai mult” și cere instituțiilor statului „să-și schimbe urgent abordarea”. Șeful Executivului subliniază este esențială și creșterea încrederii în instituții, pentru ca o victimă să fie convinsă că atunci când pune mâna pe telefon pentru a cere ajutor primește sprijin profesionist în cel mai scurt timp.

Premierul a transmis, marți, un mesaj cu prilejul Zilei Internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor.

„Fiecare caz de femicid este o dramă socială și un semnal că statul român trebuie să facă mai mult pentru eliminarea violenței împotriva fetelor și femeilor. Condamn cu toată fermitatea aceste abuzuri și cer instituțiilor statului să-și schimbe urgent abordarea”, afirmă premierul Ilie Bolojan.

Premierul precizează că legislația trebuie să protejeze persoanele vulnerabile, aflate în pericol, să pedepsească mai aspru agresorii și să descurajeze de la început discriminarea, hărțuirea, abuzul și violența.

Bolojan consideră că modificările aflate acum în proces parlamentar cu privire la prelungirea automată a ordinului de protecție provizoriu până la soluționarea cererii în instanță, posibilitatea de a solicita un nou ordin de protecție dacă riscul persistă, eliminarea posibilității ca victima să renunțe la cererea pentru ordinul de protecție și continuarea anchetei în cazurile de violență domestică din culpă, chiar și atunci când plângerea este retrasă, sunt pași clari în această direcție.

„Schimbările trebuie dublate însă de capacitatea instituțiilor de a acționa rapid și coerent pentru siguranța persoanelor aflate în pericol. Oprirea agresorilor la timp înseamnă vieți salvate. Descurajarea abuzurilor are ca rezultat mai puțină suferință. Este vital să cunoaștem realitatea, să fim empatici pentru a scrie legi corecte pentru oameni și a le aplica în ajutorul lor”, apreciază șeful Executivului.

Premierul mai afirmă că un alt palier pe care trebuie să lucreze instituțiile este creșterea încrederii cetățenilor în instituțiile statului.

„Este esențial ca atunci când pun mâna pe telefon pentru a cere ajutor, fetele și femeile să aibă încredere că primesc sprijin profesionist în cel mai scurt timp și nu sunt plimbate de la o instituție la alta, așa cum, din păcate, s-a întâmplat”, subliniază Ilie Bolojan.

El menționează că inițiativa de modificare a Legii privind prevenirea și combaterea violenței domestice inițiată recent de Ministerul Afacerilor Interne este binevenită pentru a îmbunătăți sistemul de intervenție. Concret, victimele vor fi mai bine protejate prin faptul că polițiștii care constată încălcarea unui ordin de protecție sau a unui ordin de protecție provizoriu vor prezenta agresorul, imediat ce îl găsesc, procurorului.

„Apreciez rolul societății civile și contribuția importantă pentru corectarea cadrului legal. Este esențial să lucrăm în continuare împreună, societate și autorități, pe această cale pentru că fetele și femeile merită respect, siguranță și încrederea că au dreptul la o viață fără discriminare, hărțuire, abuz sau violență”, încheie premierul.

Context: Pe 25 noiembrie este marcată Ziua Internaţională pentru combaterea violenţei împotriva femeii.

De la începutul anului 2025, în România au fost comise 53 de fapte de femicid, potrivit datelor centralizate de organizațiile pentru drepturile femeilor. Statistic, aproape în fiecare săptămână o femeie este ucisă în țară, de cele mai multe ori de partenerul ei, notează Știrile ProTV.

În acest an, au avut loc mai multe proteste la care au participat mii de persoane. Manifestanții au cerut ca instituțiile statului să ia măsuri ferme în privința violenței împotriva femeilor.

