Home » Articole » Premierul Bolojan cere instituțiilor statului „să-și schimbe urgent abordarea” în privința violenței împotriva fetelor și femeilor / „Fiecare caz de femicid este o dramă socială și un semnal că statul român trebuie să facă mai mult”

Premierul Bolojan cere instituțiilor statului „să-și schimbe urgent abordarea” în privința violenței împotriva fetelor și femeilor / „Fiecare caz de femicid este o dramă socială și un semnal că statul român trebuie să facă mai mult”

25 nov. 2025
256
Premierul Bolojan cere instituțiilor statului „să-și schimbe urgent abordarea” în privința violenței împotriva fetelor și femeilor / „Fiecare caz de femicid este o dramă socială și un semnal că statul român trebuie să facă mai mult”
Sursa foto: Tibi Oprea
Ascultă articolul

Premierul Ilie Bolojan afirmă că „fiecare caz de femicid este o dramă socială și un semnal că statul român trebuie să facă mai mult” și cere instituțiilor statului „să-și schimbe urgent abordarea”. Șeful Executivului subliniază este esențială și creșterea încrederii în instituții, pentru ca o victimă să fie convinsă că atunci când pune mâna pe telefon pentru a cere ajutor primește sprijin profesionist în cel mai scurt timp.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -

Premierul a transmis, marți, un mesaj cu prilejul Zilei Internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor.

„Fiecare caz de femicid este o dramă socială și un semnal că statul român trebuie să facă mai mult pentru eliminarea violenței împotriva fetelor și femeilor. Condamn cu toată fermitatea aceste abuzuri și cer instituțiilor statului să-și schimbe urgent abordarea”, afirmă premierul Ilie Bolojan.

Premierul precizează că legislația trebuie să protejeze persoanele vulnerabile, aflate în pericol, să pedepsească mai aspru agresorii și să descurajeze de la început discriminarea, hărțuirea, abuzul și violența.

Bolojan consideră că modificările aflate acum în proces parlamentar cu privire la prelungirea automată a ordinului de protecție provizoriu până la soluționarea cererii în instanță, posibilitatea de a solicita un nou ordin de protecție dacă riscul persistă, eliminarea posibilității ca victima să renunțe la cererea pentru ordinul de protecție și continuarea anchetei în cazurile de violență domestică din culpă, chiar și atunci când plângerea este retrasă, sunt pași clari în această direcție.

Articolul continuă mai jos

„Schimbările trebuie dublate însă de capacitatea instituțiilor de a acționa rapid și coerent pentru siguranța persoanelor aflate în pericol. Oprirea agresorilor la timp înseamnă vieți salvate. Descurajarea abuzurilor are ca rezultat mai puțină suferință. Este vital să cunoaștem realitatea, să fim empatici pentru a scrie legi corecte pentru oameni și a le aplica în ajutorul lor”, apreciază șeful Executivului.

Premierul mai afirmă că un alt palier pe care trebuie să lucreze instituțiile este creșterea încrederii cetățenilor în instituțiile statului.

„Este esențial ca atunci când pun mâna pe telefon pentru a cere ajutor, fetele și femeile să aibă încredere că primesc sprijin profesionist în cel mai scurt timp și nu sunt plimbate de la o instituție la alta, așa cum, din păcate, s-a întâmplat”, subliniază Ilie Bolojan.

El menționează că inițiativa de modificare a Legii privind prevenirea și combaterea violenței domestice inițiată recent de Ministerul Afacerilor Interne este binevenită pentru a îmbunătăți sistemul de intervenție. Concret, victimele vor fi mai bine protejate prin faptul că polițiștii care constată încălcarea unui ordin de protecție sau a unui ordin de protecție provizoriu vor prezenta agresorul, imediat ce îl găsesc, procurorului.

„Apreciez rolul societății civile și contribuția importantă pentru corectarea cadrului legal. Este esențial să lucrăm în continuare împreună, societate și autorități, pe această cale pentru că fetele și femeile merită respect, siguranță și încrederea că au dreptul la o viață fără discriminare, hărțuire, abuz sau violență”, încheie premierul.

Context: Pe 25 noiembrie este marcată Ziua Internaţională pentru combaterea violenţei împotriva femeii.

De la începutul anului 2025, în România au fost comise 53 de fapte de femicid, potrivit datelor centralizate de organizațiile pentru drepturile femeilor. Statistic, aproape în fiecare săptămână o femeie este ucisă în țară, de cele mai multe ori de partenerul ei, notează Știrile ProTV.

În acest an, au avut loc mai multe proteste la care au participat mii de persoane. Manifestanții au cerut ca instituțiile statului să ia măsuri ferme în privința violenței împotriva femeilor.

INTERVIU VIDEO Fosta judecătoare Corina Voicu: Foarte multe femicide sunt previzibile și prevenibile / Avem o problemă de recunoaștere a istoricului de violență, pentru că ne uităm doar dacă am avut dosare penale în fișet / În România, nu putem ajunge aproape niciodată la detenție pe viață

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Citește și

Bărbat arestat pentru 30 de zile după ce și-a incendiat fosta concubină, în Găești
Bărbat arestat pentru 30 de zile după ce și-a incendiat fosta concubină, în Găești
Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii

Top Articole

FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”

Cele mai noi articole

S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi
Ursula von der Leyen: Partenerii Coaliției de Voință, reuniți pentru a discuta negocierile în curs în vederea unei păci juste și durabile pentru Ucraina
Ursula von der Leyen: Partenerii Coaliției de Voință, reuniți pentru a discuta negocierile în curs în vederea unei păci juste și durabile pentru Ucraina
Cel mai mare operator de telefonie mobilă din Ucraina devine primul din Europa care lansează tehnologia „direct-to-cell” de la Starlink
Cel mai mare operator de telefonie mobilă din Ucraina devine primul din Europa care lansează tehnologia „direct-to-cell” de la Starlink
Palatul Cotroceni, iluminat în portocaliu de Ziua Internațională de Luptă împotriva violenței asupra femeilor
Palatul Cotroceni, iluminat în portocaliu de Ziua Internațională de Luptă împotriva violenței asupra femeilor
VIDEO | „Rekolta”, spațiul din Floreasca care s-a transformat dintr-o ceainărie într-un bistrou urban cu identitate proprie: „Avem în spate o grădină unde cultivăm o parte din materia primă a preparatelor”
VIDEO | „Rekolta”, spațiul din Floreasca care s-a transformat dintr-o ceainărie într-un bistrou urban cu identitate proprie: „Avem în spate o grădină unde cultivăm o parte din materia primă a preparatelor”