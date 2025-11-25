Ascultă articolul

Administraţia Trump ia măsuri pentru a reinteroga anumiţi refugiaţi care au fost admişi în Statele Unite sub fostul preşedinte Joe Biden, ca parte a unei revizuiri cuprinzătoare a cazurilor lor, potrivit unei note interne şi unei surse familiarizate cu planurile, relatează canalul de știri CNN, citat de News.ro.

Efortul marchează un pas fără precedent în campania de combatere a imigraţiei a preşedintelui Donald Trump — de data aceasta, vizând una dintre cele mai vulnerabile populaţii din lume. Refugiaţii trebuie să demonstreze că au fost persecutaţi sau că se confruntă cu persecuţii în ţările lor de origine şi să se supună unei verificări riguroase înainte de a intra în Statele Unite, într-un proces care durează, în general, ani de zile.

Oficialii administraţiei Trump au analizat programul de admitere, care a beneficiat în trecut de sprijinul ambelor partide, şi au susţinut că administraţia anterioară nu a verificat suficient persoanele care au intrat în SUA. Trump a oprit în mare măsură admiterea refugiaţilor, cu o singură excepţie, cea a sud-africanilor albi.

Serviciile de cetăţenie şi imigrare ale SUA vor fi responsabile de procesul de revizuire şi reinterogare, potrivit memorandumului din 21 noiembrie, care invocă necesitatea operaţională de a se asigura că refugiaţii nu reprezintă o ameninţare la adresa securităţii naţionale sau a siguranţei publice. Între anul fiscal 2021 şi anul fiscal 2025, aproximativ 235 000 de refugiaţi au intrat în SUA după ce au trecut prin procesul de admitere. CNN a contactat Departamentul Securităţii Interne şi Casa Albă pentru a obţine comentarii.

Departamentul de Stat a îndrumat CNN către DHS. Timp de ani de zile, SUA a depăşit alte ţări în ceea ce priveşte admiterea refugiaţilor, permiţând intrarea a milioane de persoane în ţară de la adoptarea Legii privind refugiaţii din 1980. Însă programul a suferit un şoc în timpul primului mandat al lui Trump, când acesta a redus drastic numărul refugiaţilor care aveau voie să vină în SUA, şi în timpul pandemiei de coronavirus, care a dus la suspendarea temporară a relocărilor. Biden a încercat să reconstruiască programul şi a stabilit în cele din urmă un plafon anual de 125.000 de admiteri.

„Simpla ameninţare cu acest lucru este de o cruzime de nedescris. … A ameninţa refugiaţii cu retragerea statutului lor ar fi o retraumatizare şi o utilizare abuzivă a banilor contribuabililor”, a declarat Mark Hetfield, preşedintele HIAS, o organizaţie de relocare a refugiaţilor, într-o declaraţie pentru CNN.