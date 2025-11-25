Ascultă articolul

Richard Hopkins, fost mecanic în Formula 1 și prieten apropiat al lui Michael Schumacher în anii ’90, a vorbit recent despre starea de sănătate a germanului, iar verdictul acestuia este unul dureros pentru fanii legendarului fost pilot de la Ferrari: „Nu cred că-l vom mai vedea vreodată pe Michael Schumacher”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În decembrie 2013, Michael Schumacher a suferit un accident în timp ce schia. De la acel moment, a suferit două operații pe creier și a fost ținut și în comă indusă luni întregi. Recuperarea lui Michael (56 de ani) este una lungă și dificilă.

Nu sunt cunoscute detalii despre cum se simte cu adevărat Michael nici la 12 ani de la teribilul accident, familia păstrând orice informație departe de ochii presei.

Germanul este îngrijit la reședința familiei de lângă Lacul Geneva de o echipă de medici, iar lângă el se găsește mereu soția sa, Corinna.

Hopkins, care a fost director de operațiuni la RedBull și, anterior, director de logistică la McLaren, nu crede că nivelul ridicat de confidențialitate din jurul lui Schumacher va fi vreodată relaxat.

Conform rapoartelor, se crede că doar un grup restrâns de persoane poate să-l viziteze pe Schumacher, printre aceștia numărându-se fostul director al echipei Ferrari, Jean Todt, și directorul tehnic Ross Brawn.

„Nu am auzit nimic recent (n.r. despre starea de sănătate a lui Michael)”, a declarat Hopkins pentru SPORTbible. „Am înțeles că are un medic finlandez, un medic personal.

Nu cred că îl vom mai vedea pe Michael. Mă simt puțin incomod să vorbesc despre starea lui, din cauza secretului pe care familia vrea să-l păstreze, din motive întemeiate.

Aș putea să fac o remarcă, să am o opinie, dar nu fac parte din cercul restrâns. Nu sunt Jean Todt, nu sunt Ross Brawn, nu sunt Gerhard Berger, care îl vizitează pe Michael. Sunt foarte departe de asta”, a transmis Hopkins, citat de dailymail.co.uk.

Hopkins l-a cunoscut pe Michael Schumacher la începutul anilor ’90, moment în care era mecanic la McLaren, iar germanul pilota pentru Bennetton.

Michael Schumacher (56 de ani) deține recordul de titluri cucerite în Formula 1 (7 – la egalitate cu Lewis Hamilton), ultimul fiind adjudecat în 2004.

A urcat de 155 de ori pe podium și este considerat de unii dintre analiști cel mai important pilot din istoria Marelui Circ.