24 nov. 2025
1371
Max Verstappen / Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto / Daniel Cardenas / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Max Verstappen spunea în urmă cu puțin timp că are totuși nevoie de un mic „miracol” în lupta pentru titlul din Formula 1. Acesta a venit surprinzător în Las Vegas, după ce ambele monoposturi McLaren au fost descalificate. Mai mult decât atât, olandezul traversează o formă excelentă, iar presiunea este mutată pe umerii lui Lando Norris.

Gpblog.com atrage atenția asupra parcursului lui Max Verstappen din ultima perioadă: este pe val, iar siguranța de care a dat dovadă olandezul a sădit neîncredere în garajul McLaren.

Descalificarea monoposturilor „papaya” a rescris complet bătălia pentru titlul mondial din Formula 1 cu doar două etape înainte de finalul sezonului 2025.

În fața presei, Verstappen arată mult calm și folosește același discurs din ultima perioadă: „luăm fiecare cursă pe rând, vedem ce aduce Abu Dhabi”.

În culise, olandezul simte însă acum că are o șansă foarte mare de a-și vedea visul cu ochii: al cincilea titlu mondial consecutiv în Formula 1.

Este mai motivat ca oricând, iar presiunea îi dă aripi. În aceste momente, Verstappen devine mai periculos ca oricând.

Pentru a-l depăși pe Norris, olandezul are însă în continuare nevoie de cel puțin o cursă dezastruoasă a pilotului celor de la McLaren.

Nu este însă imposibil niciun scenariu, mai ales în condițiile de presiune fantastică din prezent.

Norris nu are experiență pentru un asemenea moment, în timp ce Max este „călit” în luptele grele. Cel mai bun exemplu: titlul mondial din 2021, unul pe care i l-a „furat” lui Lewis Hamilton în ultimul tur, la ultimele viraje.

Max este de departe pilotul care poate pune cea mai mare presiune pe adversari prin modul său de a conduce, dar și prin prestanță.

În aceste momente, factorul mental este cea mai importantă armă pe care o deține Verstappen.

„Verstappen, însă, este un maestru în a-și pune adversarii sub o presiune atât de mare încât aceștia încep să facă greșeli. Aceasta este una dintre principalele calități ale olandezului. Iar aspectul mental este tocmai punctul slab al lui Norris în trecut”, transmite sursa citată.

„Poate Norris să facă față presiunii?

Când Verstappen simte mirosul sângelui, este în cea mai bună formă a sa, poate chiar de neînvins. Norris este la fel? Vom vedea”, conchide Gpblog.com.

Circuitul din Qatar (etapa din această săptămână) este unul care favorizează aerodinamica RedBull Racing, potrivindu-se pentru stilul agresiv al lui Verstappen.

Rămâne de văzut cum va răspunde Lando Norris, iar McLaren are nevoie să fie impecabilă după dezastrul din Las Vegas.

Max Verstappen, cel care a câștigat într-o manieră dominantă cursa din Las Vegas, este acum la egalitate de puncte cu Oscar Piastri, și la doar 24 de liderul Lando Norris, urmând să avem o luptă incendiară pentru titlul mondial la piloți în ultimele două etape de la Qatar și Abu Dhabi.

Clasamentul piloților înainte de cursa din Las Vegas

  1. Lando Norris (McLaren) 390 puncte
  2. Oscar Piastri (McLaren) 366
  3. Max Verstappen (RedBull) 366
  4. George Russell (Mercedes) 294
  5. Charles Leclerc (Ferrari) 226
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) 152
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) 137
  8. Alexander Albon (Williams) 73
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls) 51
  10. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 49
  11. Carlos Sainz (Williams) 48
  12. Oliver Bearman (Haas) 41
  13. Fernando Alonso (Aston Martin) 40
  14. Liam Lawson (Racing Bulls) 36
  15. Lance Stroll (Aston Martin) 32
  16. Esteban Ocon (Haas) 30
  17. Yuki Tsunoda (RedBull) 28
  18. Pierre Gasly (Alpine) 22
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19
  20. Franco Colapinto (Alpine) 0
  21. Jack Doohan (Alpine) 0

Clasament constructori

  1. McLaren 756 puncte / campioană
  2. Mercedes 431
  3. RedBull 391
  4. Ferrari 378
  5. Williams 121
  6. Racing Bulls 90
  7. Haas 73
  8. Aston Martin 72
  9. Kick Sauber 68
  10. Alpine 22.

