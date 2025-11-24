Ascultă articolul

Acuzații extrem de grave la adresa lui Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept a Universității „Cuza” (UAIC). Două studente, cu care REPORTER DE IAȘI a discutat în detaliu, au susținut că Toader le-a hărțuit. Una dintre fete afirmă că ar fi cedat avansurilor și ar fi întreținut relații sexuale cu el. Prima dată în biroul lui Toader de la facultate, a doua oară la notariatul acestuia din Centru.

„Dacă tu vrei să continui în cariera asta, sunt niște sacrificii de urmat. Și-așa nu poți să înveți nimic, ai emoții, ești prea emotivă, mai faci și terapie pe treaba asta. Dar de ce să dai bani la terapie? Soluția este să faci sex cu mine”, a explicat una dintre studente cum a perceput interacțiunea cu Toader. Ambele au susținut că numărul victimelor este mai mare și că „toată lumea știe”.

După ce i-ar fi cedat avansurilor, fata susține că a fost distrusă psihic, a avut remușcări și, la scurt timp, a renunțat la Drept: „Am băut o săptămână”. Încet, s-a pus pe picioare, iar acum finalizează o altă specializare universitară.

Lectorul Alexandru Toader este unul dintre băieții lui Tudorel Toader, fost ministru al Justiției, fost rector UAIC, fost judecător la Curtea Constituțională. Confruntat de jurnaliștii REPORTER la biroul său notarial, Alexandru Toader a refuzat să răspundă clar. „Momentan, eu vă zic că nu comentez. Da? Nu v-am zis nici «Da», nu v-am zis nici «Nu»”.

