VIDEO Autostrada Moldovei A7 Ploiești – Buzău. Lotul 3 Pietroasele-Buzău va fi deschis circulației joi, 27 noiembrie / Se va putea circula doar pe autostradă de la București până la Focșani

Joi după-amiază, 27 noiembrie, se va deschide circulația pe lotul 3 al Autostrăzii Ploiești-Buzău, între Pietrosele și Buzău, în lungime de 13,9 km, transmite Mediafax.
Deschiderea tronsonului realizat de asocierea constructorilor turci Nurol-Makyol va permite circulația de la București la Focșani pe autostradă, fără întrerupere.
Surse din Transporturi au declarat în exclusivitate pentru MEDIAFAX că o comisie de verificare din cadrul CNAIR se va deplasa, marți, pe lotul respectiv în vederea deschiderii circulației.
