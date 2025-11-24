VIDEO Mercenarul Horaţiu Potra, adus la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru a fi audiat în dosarul de evaziune fiscală şi spălare a banilor în cazul banilor obţinuţi în urma misiunilor din Congo

Mercenarul Horaţiu Potra, arestat preventiv, alături de fiul şi nepotul său, pentru tentativă de acţiuni împotriva ordinii constituţionale, a fost adus, luni, la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru a fi audiat de către procurori într-un alt dosar în care este acuzat de evaziune fiscală şi spălarea banilor, după ce nu ar fi plătit taxe pentru banii obţinuţi în timpul unor misiuni în Congo.

Mercenarul Horațiu Potra a fost extrădat joi după-amiază în România, a anunțat Ministerul Justiției, într-un comunicat. Urmărit penal pentru organizarea unei lovituri de stat, Horațiu Potra a fost reținut de autoritățile din Dubai.

Avocații mercenarului fugar Horațiu Potra au anunțat, în 30 octombrie, că acesta vrea să revină „voluntar” în România, unde e vizat de un mandat de arestare.

Comunicatul avocaților a venit la doar o zi după ce ziarul britanic The Guardian a dezvăluit că personalități ruse apropiate Kremlinului pun la cale o încercare de ultim moment de a opri extrădarea din Dubai a mercenarului Potra.