Imagini virale și scandal uriaș: Nigeria dă vina pe „voodoo” pentru ratarea calificării la CM 2026

Eric Chelle, selecționerul Nigeriei, a provocat un adevărat scandal după ce naționala pe care o antrenează a ratat calificarea la CM 2026 de fotbal la loteria penaltiurilor împotriva RD Congo. Chelle spune că adversarii ar fi folosit „voodoo” pentru a obține victoria, transmite dailymail.co.uk.

În urma unui meci dramatic, Nigeria a ratat calificarea la CM 2026 la penaltiuri. Eric Chelle dă vina pe adversari pentru înfrângere, selecționerul „vulturilor” precizând că rivalii din Congo au folosit „voodoo” pentru a se impune.

A fost 1-1 după 120 de minute, iar la penaltiuri Congo s-a impus cu 4-3.

Succesul le permite congolezilor să avanseze în barajul intercontinental din martie, unul care duce la turneul final din vara anului viitor.

Nigeria va rata pentru a doua oară consecutiv prezența la CM de fotbal, după ce „vulturii” au lipsit și din Qatar, în 2022.

Înainte de loteria penaltiurilor, Eric Chelle a fost văzut îndreptându-se furios către banca de rezerve a celor din Congo.

Oprit cu greu din drumul spre „a-și face dreptate”, Eric a spus după meci că membrii staff-ului advers au practicat „voodoo” în mod repetat pe durata penaltiurilor.

„De fiecare dată făceau voodoo. De asta eram nervos”, a spus Chelle, imitând gesturile văzute pe marginea terenului și adăugând că nu știe dacă era „apă sau altceva”.

Stafful RD Congo a negat acuzațiile.

RD Congo s-a calificat în barajul intercontinental alături de Bolivia și Noua Caledonie. Asia va fi reprezentată de Irak sau Emiratele Arabe Unite, iar alte două echipe din CONCACAF vor completa tabloul.

“During all the penalties, the guy from DR Congo did some voodoo.” Nigeria head coach Éric Chelle explains why tempers flared between him and the DR Congo staff at the end of the World Cup playoff final. pic.twitter.com/nMyTIcqlTT — ESPN Africa (@ESPNAfrica) November 17, 2025