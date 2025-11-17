TikTok a sesizat autoritățile după ce un cuplu din Galați și-a violat bebelușul de trei luni și fetița de 1 an și 7 luni și au încercat să le transmită live / Au fost arestați preventiv 30 de zile

TikTok a sesizat autoritățile după ce un cuplu din Galați și-a violat bebelușul de trei luni și fetița de 1 an și 7 luni și au încercat să transmită live pe rețeaua chinezească, transmite publicația locală debraila.ro. Femeia și bărbatul au fost arestați preventiv 30 de zile.

DIICOT i-a reținut pe cei doi și i-a trimis la Tribunalul Brăila, cu propunere de arestare, acceptată de judecători, dar contestată de cei doi.

Bărbatul este acuzat de viol și pornografie infantilă, iar mama copiilor de complicitate la viol și pornografie infantilă.

Cei doi copii sunt ai femeii, însă bărbatul nu apare ca tată în certificatele de naștere, deși anchetatorii bănuiesc că ar fi chiar tatăl biologic, scrie publicația citată.

Deși vorbim de doi inculpați gălățeni, iar faptele s-au petrecut în județul Galați, dosarul este instrumentat de DIICOT – Biroul Teritorial Brăila întrucât DIICOT – Serviciul Teritorial Galați trece printr-o criză acută de procurori, susține publicația locală.