G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

TikTok a sesizat autoritățile după ce un cuplu din Galați și-a violat…

Foto: Pixabay.com

TikTok a sesizat autoritățile după ce un cuplu din Galați și-a violat bebelușul de trei luni și fetița de 1 an și 7 luni și au încercat să le transmită live / Au fost arestați preventiv 30 de zile

Articole17 Noi 0 comentarii

TikTok a sesizat autoritățile după ce un cuplu din Galați și-a violat bebelușul de trei luni și fetița de 1 an și 7 luni și au încercat să transmită live pe rețeaua chinezească, transmite publicația locală debraila.ro. Femeia și bărbatul au fost arestați preventiv 30 de zile.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

DIICOT i-a reținut pe cei doi și i-a trimis la Tribunalul Brăila, cu propunere de arestare, acceptată de judecători, dar contestată de cei doi.

Bărbatul este acuzat de viol și pornografie infantilă, iar mama copiilor de complicitate la viol și pornografie infantilă.

Cei doi copii sunt ai femeii, însă bărbatul nu apare ca tată în certificatele de naștere, deși anchetatorii bănuiesc că ar fi chiar tatăl biologic, scrie publicația citată.

Deși vorbim de doi inculpați gălățeni, iar faptele s-au petrecut în județul Galați, dosarul este instrumentat de DIICOT – Biroul Teritorial Brăila întrucât DIICOT – Serviciul Teritorial Galați trece printr-o criză acută de procurori, susține publicația locală.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.