Candidatul USR Cătălin Drulă propune realizarea Parcului Uranus pe terenul Parlamentului

Deputatul Cătălin Drulă, candidat USR la primăria Capitalei şi consilierii generali USR au depus un proiect care propune realizarea Parcului Uranus, un amplu spaţiu verde public de aproape 80 de hectare în zona Palatului Parlamentului.

Cătălin Drulă a transmis o scrisoare oficială către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor şi al Senatului, solicitând sprijinul instituţional pentru demararea proiectului, transmite News.ro.

Potrivit USR, iniţiativa vizează redarea către bucureşteni a terenului din jurul clădirii Parlamentului – o zonă care astăzi este parţial închisă, nefolosită sau accesibilă doar instituţiilor statului. Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei, a transmis o scrisoare oficială către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor şi al Senatului, solicitând sprijinul instituţional pentru demararea proiectului.

”Propunerea vine în completarea unei iniţiative deja depuse de consilierii USR Nicorel Nicorescu şi Naomi Reniuţ Ursoiu în Consiliul General al Municipiului Bucureşti, care prevede o asociere între mai multe instituţii publice – Primăria Capitalei, Camera Deputaţilor, Senatul României, Patriarhia Română, Academia Română şi Metrorex – pentru transformarea zonei într-un parc public”, se precizează în comunicatul USR.

Potrivit formaţiunii, Proiectul „Parcul Uranus” are o dimensiune profund simbolică. ”Înainte de ridicarea Casei Poporului, zona găzduia cartierul Uranus, un cartier istoric al Bucureştiului, demolat în anii ’80 de regimul Ceauşescu. În locul său au rămas clădiri monumentale, bulevarde largi şi o curte imensă închisă între zidurile Parlamentului”, subliniază USR.