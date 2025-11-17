Ana Ciceală şi-a depus candidatura la Primăria Capitalei, susţinută de partidele SENS şi URS.PDF
Ana Ciceală, fost consilier general, şi-a depus, luni, candidatura la Primăria Capitalei, fiind susţinută de partidele SENS şi URS.PDF.
„Candidatura a fost validată! Mulțumim tutor pentru susținere și pentru ajutorul depus. Continuăm lupta pentru un oraș corect, transparent și cu adevărat al oamenilor, pentru un București pentru toți!”, a anunțat Ana Ciceală pe pagina sa de Facebook.
În urma alegerii lui Nicuşor Dan ca preşedinte al României, funcţia de primar general al Municipiului Bucureşti a devenit vacantă, iar alegerile locale parţiale trebuie organizate în termen de 90 de zile de la constatarea oficială a vacantării postului, conform legislaţiei în vigoare. Până la organizarea alegerilor, atribuţiile de primar general sunt exercitate de viceprimarul Stelian Bujduveanu (PNL), desemnat interimar de Consiliul General al Municipiului Bucureşti.
