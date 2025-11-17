G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Nava cu gaze lichefiate care arde la Plauru naviga sub pavilion turcesc

Nava Turcia, Plauru, incendiu
Directoratul General pentru Afaceri Maritime al Turciei

Nava cu gaze lichefiate care arde la Plauru naviga sub pavilion turcesc

Articole17 Noi • 113 vizualizări 0 comentarii

Nava cu gaz petrolier lichefiat care a luat foc după atacul cu drone efectuat de Rusia la gurile Dunării naviga sub pavilion turcesc, potrivit Directoratului General pentru Afaceri Maritime al Turciei.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Nava GPL sub pavilion turc, ORINDA, care transporta 16 membri ai echipajului turc, a fost lovită în timpul evacuării în portul Izmail, Ucraina, și a luat foc. Echipajul a fost evacuat în siguranță. Nu au existat răniți. Pompierii intervin la incendiu”, potrivit mesajului postat pe Facebook de Directorat.

 


Locuitorii din satul tulcean Plauru (comuna Ceatalchioi) sunt evacuați de autorități pentru că în zonă e pericol de explozie pe Dunăre, acolo unde arde un vapor cargo cu gaze lichefiate, a declarat pentru G4Media Daniela Tănase, o localnică.

Nava a luat foc în urma atacului cu drone efectuat de Rusia asupra teritoriului ucrainean, au precizat serviciile românești de urgență, într-un comunicat. Potrivit sursei citate, s-a decis evacuarea preventivă a persoanelor și animalelor din Plauru, pentru a evita orice risc.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.