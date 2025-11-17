Nava cu gaze lichefiate care arde la Plauru naviga sub pavilion turcesc

Nava cu gaz petrolier lichefiat care a luat foc după atacul cu drone efectuat de Rusia la gurile Dunării naviga sub pavilion turcesc, potrivit Directoratului General pentru Afaceri Maritime al Turciei.

“Nava GPL sub pavilion turc, ORINDA, care transporta 16 membri ai echipajului turc, a fost lovită în timpul evacuării în portul Izmail, Ucraina, și a luat foc. Echipajul a fost evacuat în siguranță. Nu au existat răniți. Pompierii intervin la incendiu”, potrivit mesajului postat pe Facebook de Directorat.

Locuitorii din satul tulcean Plauru (comuna Ceatalchioi) sunt evacuați de autorități pentru că în zonă e pericol de explozie pe Dunăre, acolo unde arde un vapor cargo cu gaze lichefiate, a declarat pentru G4Media Daniela Tănase, o localnică.

Nava a luat foc în urma atacului cu drone efectuat de Rusia asupra teritoriului ucrainean, au precizat serviciile românești de urgență, într-un comunicat. Potrivit sursei citate, s-a decis evacuarea preventivă a persoanelor și animalelor din Plauru, pentru a evita orice risc.