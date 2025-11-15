Un jucător din Georgia a câștigat jackpotul Mega Millions în valoare de 980 de milioane de dolari

Un jucător din Georgia a câștigat vineri un jackpot Mega Millions estimat la 980 de milioane de dolari, al optulea cel mai mare premiu din istoria jocului, potrivit loteriei, transmite CNN.

Biletul câștigător a avut toate cele șase numere câștigătoare: 1, 8, 11, 12, 57 și Mega Ball 7.

Câștigul pune capăt unei serii de 40 de extrageri fără un câștigător al jackpotului, fiind pentru prima dată din iunie când premiul cel mare a fost revendicat. La extragerea anterioară, un bilet din Virginia a câștigat 348 de milioane de dolari.

Câștigătorul poate alege să primească cei 980 de milioane de dolari în plăți anuale pe o perioadă de 30 de ani sau o sumă forfetară în numerar de 452,2 milioane de dolari, toate înainte de impozitare.

Biletul câștigător a fost vândut la un supermarket Publix din Newnan, un oraș situat la aproximativ 40 de mile sud-vest de Atlanta, potrivit loteriei. Magazinul va primi un bonus de 50.000 de dolari de la Georgia Lottery pentru vânzarea biletului câștigător, a declarat loteria.

„Suntem încântați să felicităm cel mai mare câștigător din istoria statului nostru”, a declarat Gretchen Corbin, președinte și CEO al Georgia Lottery, într-un comunicat de presă.

Acesta este cel mai mare premiu Mega Millions de la revizuirea jocului în luna aprilie, care a majorat prețul biletelor la 5 dolari și a crescut jackpotul inițial la 50 de milioane de dolari. Conform noului sistem, șansele de a câștiga jackpotul sunt acum de 1 la 290 de milioane, potrivit loteriei.

La ultima extragere, un bilet vândut în Michigan a câștigat 3 milioane de dolari, ghicind toate cele cinci bile albe și multiplicatorul 3X, a anunțat loteria. Alte 22 de bilete au ghicit patru bile albe și Mega Ball, câștigând 20.000 de dolari.

Jackpotul record al Mega Millions este de 1,6 miliarde de dolari, câștigat de un singur bilet vândut în Florida în august 2023.