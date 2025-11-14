Condamnări grele în dosarul DIICOT privind devalizarea staţiunii Băile Herculane: Instanţa dispune confiscarea a 19 hoteluri şi băi termale / Fostul deputat PSD Iosif Armaş scapă prin prescripţie, dar instanţa cere confiscarea a 5 milioane de euro

Curtea de Apel Timişoara a dispus condamnarea a 6 persoane în dosarul DIICOT privind devalizarea staţiunii Băile Herculane, potrivit portalului instanţei. Decizia nu este definitivă.

Omul de afaceri Alexandru Gavrilescu a primit 10 ani și 4 luni de închisoare. Instanţa a dispus confiscarea de la el a peste un milion de euro. Lichidatorii judiciari Mioara Dumitrache şi Victoriţa Oprea au primit 9 ani de detenţie.

Executorul judecătoresc Gheorghe Brad a fost condamnat la 7 ani de închisoare, lichidatorul judiciar Marius-Cristian Ghiţă – 6 ani de închisoare, iar omul de afaceri Ion Tăbugan – 5 ani de detenţie.

Considerat creierul afacerii, fostul deputat PSD Iosif Armaş a scăpat însă ca urmare a intervenirii prescripţiei, însă instanţa a dispus confiscarea de la el a 4,8 milioane de euro.

Cel mai important, judecătorii au dispus confiscarea în folosul statului român a 19 imobile din Herculane, printre care complexul hotelier Hercules, hotelurile Ferdinand, Diana, Afrodita, Roman, Minerva, băile termale Apollo, Hebe, Neptun, sanatorii, pavilioane medicale şi cazinoul din Băile Herculane.

Imobilele confiscate

“În baza (…) confiscă, în folosul Statului Român:

1.Clădire IBTH (…)

2. Pădure în Domogled cu Fabrică de Gheaţă (…)

3. Pădure la Cerna şi restaurant Grota Haiducilor (…)

4. Clădire Băi Termale Apollo (…)

5. Clădire Baia Termală Hebe (…)

6. Spital pentru militari şi ofiţeri actual Pavilion 4 (…)

7. Sanatoriul medical balnear – Pavilionul 3 actual Hotel Apollo (…)

8. Staţie Pompe Neptun (…); terenul de sub Băi Neptun (…); Bazin apă Neptun

9. Cazinou (…)

10. Sanatoriu Militar cu curte şi baie pentru militari Pavilion 5 (…)

11. Hotel Diana (….)

12. Hotel Roman (…)

13. Hotel Afrodita (…)

14. Baia Venera (…)

15. Baia Diana (…)

16. Clădire Sediu Nou (…)

17. Complex Hotelier Hercules (…)

18. Hotel Ferdinand (…)

19. Complex Hotelier Minerva (…)”, se arată în decizia magistraților.

Zahăr contra Băilor Herculane

Acuzațiile din dosar sunt constituire de grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, abuz în serviciu, şantaj şi sustragere de sub sechestru.

Procurorii acuză presupusul grup infracțional condus de fostul pesedist Iosif Armaș că a devalizat stațiunea Băile Herculane în doi pași:

au luat zahăr din rezerva de stat cu titlu de împrumut, nu au returnat împrumutul și au folisut banii pentru a cumpăra aproape întreaga stațiune.

au girat împrumuturi cu clădiri vechi și de peste un secol.

Povestea pe care DIICOT o cercetează a început în 2001. Iosif Armaş era directorul societăţii Argirom Internaţional. El a împrumutat aproape 10 milioane de kilograme de zahăr din rezerva de stat.

„Această cantitate de zahăr urma să fie acordată SC Argirom Internaţional, cu drept de vânzare, dar şi cu obligaţia acesteia din urmă de a reconstitui acest stoc pe cheltuiala sa în termen de 180 de zile”, declara în 2016 pentru Digi24.ro Alex Florenţa, procuror-şef al DIICOT Timişoara la acea vreme, actual procuror general al României.

Procurorii acuză faptul că omul de afaceri nu a mai returnat zahărul. Cu banii obţinuţi pe zahăr, Iosif Armaș a cumpărat tot centrul staţiunii Băile Herculane.

