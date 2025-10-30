Mai mulți deputați ai partidului de guvernământ Visul Georgian, apropiat de Kremlin, au cerut Curţii Constituţionale interzicerea a trei formaţiuni de opoziţie din Georgia

Partidul aflat la guvernare în Georgia, Visul Georgian, a cerut joi în mod oficial Curţii Constituţionale să interzică cele mai mari trei formaţiuni de opoziţie din ţară, Mişcarea Naţională Unită, Coaliţia pentru Schimbare şi Lelo, informează agenția de știri EFE.

Solicitarea, semnată de 88 de deputaţi, a fost depusă în oraşul Batumi, situată la 380 de kilometri est de capitala Tbilisi, unde îşi are sediul Curtea Constituţională, a anunţat preşedintele Parlamentului, Şalva Papuaşvili, transmite Agerpres.

Potrivit acestui lider important ai formaţiunii politice Visului Georgian, Constituţia „consideră inacceptabile activităţile partidelor care au ca scop răsturnarea violentă a ordinii constituţionale”.

Conform legislaţiei georgiene, Curtea Constituţională are un termen de nouă luni pentru a se pronunţa asupra cererii deputaţilor.

Curtea Constituţională a Georgiei este alcătuită din nouă judecători şi are nevoie de votul favorabil a cel puţin şase dintre ei pentru aprobarea hotărârilor sale, care sunt irevocabile.

Cele trei partide de opoziţie a căror interzicere este cerută de Visul Georgian au obţinut împreună un număr de 49 de mandate la alegerile parlamentare din octombrie 2024, dar au denunţat fraudarea scrutinului şi au renunţat la ele.

„Indiferent de decizia pe care o va lua Curtea Constituţională, vom continua lupta împotriva autorităţilor proruse din Georgia, care privesc ţara de libertatea şi independenţa sa”, a declarat pentru un grup de jurnalişti Anna Ţilidzde, din cadrul Mişcării Naţionale Unite, fondată de fostul preşedinte georgian aflat în închisoare, Mihail Saakaşvili.

Opoziţia menţine un conflict acerb cu guvernul din cauza deciziei acestuia din noiembrie 2024 de a amâna negocierile privind aderarea la Uniunea Europeană până în 2028 şi de a se apropia de Kremlin.