Doi jurnalişti închişi în Georgia şi Belarus au primit Premiul Saharov 2025…

Doi jurnalişti închişi în Georgia şi Belarus au primit Premiul Saharov 2025 pentru libertatea de gândire

Premiul Saharov pentru libertatea de gândire este acordat în 2025 jurnaliştilor Andrzej Poczobut şi Mzia Amaghlobeli, închişi în Belarus şi respectiv Georgia, a anunţat miercuri preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, transmite News.ro.

„Amândoi sunt jurnalişti aflaţi în prezent în închisoare (…) doar pentru că şi-au făcut meseria şi au denunţat nedreptatea”, a declarat ea în plenul Parlamentului European.

Curajul acestor jurnalişti de a denunţa nedreptatea, chiar şi în spatele gratiilor, reprezintă un simbol puternic al libertăţii şi democraţiei, a subliniat Roberta Metsola.
 


