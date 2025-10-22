Pegasus – o aplicație de spionaj electronic israeliană care provoacă scandaluri tot mai frecvente în lume

Polonia este cel mai recent exemplu, cu prim ministrul Donald Tusk care a acuzat fostul partid de guvernământ, Lege și Dreptate (PiS) că a folosit Pegasus ca să-i spioneze soția și fiica. În același timp, fostul ministru adjunct al justiției, Michal Wos, a fost trimis în judecată sub acuzația de deturnare de fonduri publice când a achiziționat ilegal, potrivit procuraturi, Pegasus. Anul trecut, imunitatea parlamentară i-a fost ridicată lui Wos, care se declară nevinovat și susține că acțiunea în justiție este motivată politic, Pegasus fiind un instrument folosit în combaterea corupției.

Până acum cel mai mare scandal în utilizarea Pegasus a provenit din Ungaria, unde guvernul lui Viktor Orban a fost acuzat în 2021 spionarea unor jurnaliști independenți și critici ai regimului FIDESZ (dreapta populistă).

În 2024, organizația de apărare a drepturilor omului Articolul 19 și-a exprimat îngrijorarea cu privire la utilizarea Pegasus în Slovacia de către serviciul intern de informații (SIS) pentru spionarea celor considerați indezirabili de regimul condus de premierul Robert Fico, asemănător celui din Ungaria vecină.

Dar utilizarea Pegasus continuă să provoace reacții: un judecător federal din California a interzis permanent țintirea utilizatorilor Whatsapp de către firma israeliană NSO Group, producătorul Pegasus, în urma unui proces în care concernul Meta a acuzat tentativa de infiltrare a 1.400 de telefoane mobile. Judecătorul californian a obligat NSO să plătească daune punitive de patru milioane de dolari, deși Meta ceruse suma de 168 de milioane dolari.

În 2023 New York Times scria că Mexicul a devenit statul care folosește cel mai mult Pegasus, țară numite de un avocat NSO în procesul de la San Francisco ca fiind un client al firmei, alături de Arabia Saudită și Uzbekistan.

Dar ce este de fapt Pegasus. Iată ce scrie firma de securitate cibernetică Norton: “Pegasus este un instrument spyware avansat care vizează smartphone-urile. Folosit cel mai adesea de actorii guvernamentali, acesta oferă atacatorilor acces în timp real la datele sensibile stocate pe dispozitivul afectat, permițându-le să monitorizeze tot felul de activități. E-mailurile, mesajele, apelurile, fotografiile, locația și chiar datele camerei și microfonului pot fi compromise pe un telefon infectat cu Pegasus.

Pegasus infectează de obicei dispozitivele mobile prin atacuri zero-click care exploatează vulnerabilități necorectate. Cu toate acestea, unele atacuri se bazează în continuare pe metode tradiționale, cum ar fi phishingul, care necesită interacțiunea utilizatorului, de obicei sub forma unui clic pe un link care declanșează instalarea.”

Fondată în 2010, firma NSO a produs Pegasus, primele atacuri cibernetice fiind semnalate în 2014, iar primele atacuri cu zero-click au apărut în 2020.