Advent International analizează vânzarea Parfums de Marly pentru 2 miliarde de dolari

Potrivit unor surse apropiate situației, Advent ia în considerare mai multe opțiuni, inclusiv vânzarea grupului care deține și brandul Initio Parfums Privés, tranzacția putând avea loc încă de anul viitor. Valoarea afacerii ar putea depăși 2 miliarde de dolari, afirmă aceleași surse.

Firma de private equity nu a angajat încă bănci de investiții și nu a luat o decizie finală privind vânzarea, au precizat sursele, adăugând că businessul ar putea atrage interesul atât al fondurilor de investiții, cât și al altor companii din sectorul parfumeriei.

Advent urmărește să obțină un randament semnificativ după achiziționarea, în 2023, a unui pachet majoritar în cadrul grupului de la fondatorul său, Julien Sprecher. Acordul de atunci evalua compania la peste 700 milioane de dolari, potrivit WWD. Sprecher a rămas un acționar minoritar important și a continuat să ocupe funcția de președinte executiv și director de creație.

Luna aceasta, Patrice Béliard s-a alăturat companiei în calitate de CEO, succedându-l pe Julien Sausset, care deținea această poziție de aproape un deceniu.

Posibila vânzare a Parfums de Marly vine la scurt timp după tranzacția de 4 miliarde de euro prin care Kering și-a cedat divizia de beauty către L’Oréal, ce a inclus și achiziția casei de parfumuri Creed. În cadrul acordului, L’Oréal a obținut și licențe pe 50 de ani pentru dezvoltarea și comercializarea parfumurilor sub brandurile Gucci, Bottega Veneta și Balenciaga.

Companiile de bunuri de consum sunt tot mai atrase de sectorul parfumurilor de lux, care a depășit constant performanțele generale ale pieței de beauty. Luna trecută, grupul Coty a anunțat că analizează vânzarea unor branduri precum Max Factor și Rimmel, pentru a se concentra pe diviziile sale de parfumuri premium.

Fondată în 2009 și cu sediul la Paris, Parfums de Marly își trage numele din fosta reședință regală franceză Château de Marly. La momentul achiziției din 2023, Advent declara că firma „a cunoscut o creștere rapidă, devenind una dintre principalele case de parfumerie de nișă din segmentul de lux”.

Advent International a refuzat să comenteze.