Răzbunarea frumuseții anilor ’90: de la „grunge” la formulele originale

Trei decenii după ce „grunge beauty” a cucerit podiumurile și cultura pop, look-ul anilor ’90 revine în forță, dar de data aceasta, nu doar ca inspirație pe Pinterest și TikTok, ci și prin readucerea formulelor autentice, conform BoF.

Potrivit platformei Pinterest, „grunge makeup” este în prezent una dintre cele mai căutate tendințe, iar tutorialele de machiaj inspirate din anii ’90 au devenit un standard pe TikTok. Însă pentru generația care a trăit acea epocă, diferența dintre original și copie e clară.

Poppy King, fondatoarea brandului-cult Lipstick Queen, avertizează că industria cosmetică de astăzi a pierdut creativitatea, multe companii oferind produse standardizate. În anii ’90, formulele erau unice, cu pigmenți bogați și combinații neașteptate între mat și lucios. Recent, King a revenit la fabrica sa din Australia pentru a relansa rețetele originale, iar succesul a fost imediat: 800 de produse vândute în 24 de ore, fără publicitate. „Oamenii își amintesc că formulele originale erau mai bune, mai autentice”, spune ea.

Fostul director de beauty al revistelor Elle și Nylon, Emily Dougherty, confirmă această nostalgie: „În anii ’90, era vorba doar de esențial. O linie de albastru turcoaz mat sub ochi, un gloss brun ciocolatiu. Un protest ludic împotriva perfecțiunii, o estetică imperfectă, dar memorabilă.”

Această „frumusețe-revoltă” a fost modelată de designeri precum Anna Sui și Marc Jacobs și artiști de machiaj ca Dick Page sau Lisa Eldridge. Era o eră a improvizației, unde glitterul era aruncat ca cenușa unei țigări, nu presat în palete luxoase.

Astăzi, odată cu ascensiunea unor figuri din presa de beauty a anilor ’90 către poziții-cheie, de la Linda Wells la Air Mail Look până la Sarah Brown în noul proiect al lui Edward Enninful, pare să se recunoască, în sfârșit, meritul generației care a inventat acest limbaj estetic.

Și publicul confirmă: între nostalgicii care își regăsesc adolescența și noile generații care descoperă „frumusețea grunge”, anii ’90 nu mai sunt doar un trend reciclat, ci o revalidare a creativității brute.