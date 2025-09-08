G4Media.ro
Second-hand: trei tendințe toamnă-iarnă care vor atrage cumpărătorii

Fashion8 Sep 0 comentarii

Moda second-hand nu înseamnă doar sustenabilitate, ci și creativitate. Urmărirea tendințelor sezoniere poate fi un instrument esențial pentru a face o selecție atractivă, recognoscibilă și actuală, care să diferențieze un magazin de restul ofertei de pe piață. Toamna și iarna 2025/2026 vin cu trei direcții-cheie care pot fi valorificate cu succes în consignații, thrift store-uri și platforme online, conform Fashion United.

1. Neo-Preppy & Power Tailoring – revenirea stilului structurat

Preppy-ul anilor 2000 se întâlnește cu tailoring-ul „back to office”, rezultatul fiind o siluetă modernă, curată, dar puternic codificată. Pulovere în V, sacouri cu umeri definiți, fuste plisate, pantaloni în nuanțe latte, cravate și polo revin într-o versiune reinterpretată, unisex și accesorizată.

De ce prinde la second-hand? Piesele-cheie provin masiv din anii ’80, ’90 și începutul anilor 2000 și sunt deja disponibile în stocurile vintage. Un sacou oversized purtat cu o fustă plisată și un tricou grafic poate crea o ținută instantaneu actuală, dar și accesibilă ca preț.

2. Maximalism – texturi puternice și vizualuri asumate

Sezonul promite să fie expresiv: imprimeuri tari, accesorii supradimensionate, buline, patchwork, blănuri sintetice. Maximalismul nu se rezumă la o singură epocă, ci adună referințe și contraste pentru un impact vizual puternic.

De ce prinde la second-hand? Vintage-ul este terenul ideal pentru astfel de combinații. O jachetă cu epolet din anii ’80, un palton afgan descoperit în dulapul bunicii sau o fustă upcycled din patchwork pot crea selecții cu poveste. Maximalismul le permite comercianților să creeze universuri complete, iar clienților să experimenteze fără limite.

3. Precious Evening – glamour, strălucire și chic vintage

Ținutele de seară revin în prim-plan, inspirate din anii ’60 și estetica boudoir. Rochii din satin, bustiere, croieli inspirate din lenjerie sau stilul babydoll devin piese vedetă ale sezonului rece.

De ce prinde la second-hand? Articolele de seară vintage sunt, de regulă, de o calitate mai bună decât echivalentele noi. Ele permit construirea unor capsule dedicate pentru ocazii speciale, sărbători, Valentine’s Day  și atrag clienți care caută unicitate și rafinament la un preț accesibil.

A ține pasul cu moda atunci când vinzi haine la mâna a doua nu înseamnă a copia fast fashion-ul. Înseamnă a construi o selecție inteligentă, conectată la zeitgeist, dar și diferită prin calitate, poveste și autenticitate. Aceasta este cheia care îi face pe clienți să intre într-un magazin, să răsfoiască umerașele, să probeze și să plece cu o piesă pe care nu o vor găsi nicăieri altundeva.

