Planurile președintelui Nicușor Dan

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președintele Nicușor Dan a declarat, luni, într-un interviu la Antena 1, că regimul comunist și Nicolae Ceaușescu au făcut foarte mult rău, dar a precizat că „oamenii au văzut în perioada Ceaușescu un plan de țară pe care, în toată această tranziție prelungită pe care o trăim, nu îl văd.”

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Toți președinții încep să fie obsedați de planul de țară de îndată ce calcă pragul Palatului Cotroceni. E bine să vorbești despre un plan de țară. Asta arată că ai viziune, geniu, un destin istoric. Oamenii te văd înhămat la o treabă cu adevărat importantă, nu prins în jocuri politice mărunte și meschine.

Întrebat care este planul său de țară, Nicușor Dan a spus ce i-a venit la gură într-o seară de luni: de la război la industria extractivă, tehnologie, IT, inteligență artificială, biotehnologii, industria chimică, diplomație economică, reducerea deficitului comercial, creșterea Produsului Intern Brut. „Să dezvoltăm exact acele zone în care simțim că avem potențial și asta trebuie să facă o echipă mare” – iată, în esență, planul de țară al președintelui.

Poate nu este chiar cel mai articulat plan de țară. Pare încă la stadiul de schiță. Chiar și așa, pentru a fi pus în practică, președintele a mărturisit că își dorește al doilea mandat. „Ca să faci lucruri în societate necesită timp”, a explicat Nicușor Dan. Iată, așadar, un plan personal, derivat din planul mare, de țară: zece ani la Cotroceni.

De acum începem să înțelegem mai bine. În următorii cinci ani, președintele se va asigura că nu enervează prea tare populația cu reforme dure care i-ar putea pune în pericol al doilea mandat, altfel riscă să compromită planul de țară. Așa se explică de ce îl subminează pe Ilie Bolojan în aproape orice demers reformist, fie direct, cum s-a întâmplat în cazul creșterii TVA, care nu a avut susținere la Cotroceni, fie indirect, prin interpusul Sorin Grindeanu.

Acesta tocmai i-a comunicat că îi va cere demisia dacă reface reforma pensiilor magistraților „fără dialog” cu sistemul de justiție sau fără să asculte recomandările lui Nicușor Dan. Cel puțin interesantă poziționarea liderului PSD, despre care știm că are o bună relație de comunicare cu președintele Nicușor Dan.

Foarte probabil, șeful statului i-a aruncat în aer lui Ilie Bolojan, cu mâna PSD și CCR, proiectul de lege privind pensiile magistraților, criticat și acesta de Nicușor Dan pe motiv că nu acordă o perioadă de tranziție mai lungă magistraților pensionabili. Președintele Dan nu are nevoie de un campion al reformelor în primul său mandat. Succesul lui Ilie Bolojan ca premier ar echivala cu apariția unui potențial rival politic peste cinci ani.

Toți foștii președinți, de la Traian Băsescu la Klaus Iohannis, au avut grijă să omoare din fașă orice potențial rival. Din acest motiv s-au înconjurat de oameni de paie. Exact asta face și Nicușor Dan.

Tot din planul personal, derivat din planul mare de țară, face parte și interesul președintelui de a cultiva o relație excelentă cu PSD și cu liderul său interimar – și viitor – Sorin Grindeanu. Fără susținerea PSD, dacă mișcarea așa-zis suveranistă va continua să crească, dacă situația economică se va înrăutăți, iar tensiunile sociale vor exploda în primăvara anului viitor, atunci președintele Nicușor Dan riscă oricând o suspendare în Parlament.

Din acest motiv, șeful statului și-a construit atent un plan de supraviețuire pe termen scurt și un plan pe termen mediu, subsecvente planului de țară. Alte două planuri urzite la Cotroceni merită urmărire în continuare cu atenție, dar ele sunt deocamdată în stadii ultra-incipiente: planul unui nou partid, idee tatonată cumva de consilierul prezidențial Valentin Naumescu, și planul introducerii SRI în lupta anticorupție.

În treacăt fie spus, cel din urmă e genul de plan pe care nu-l anunți niciodată, altfel șansele de a fi pus vreodată în practică scad dramatic. Ar mai fi planul alegerilor de la Capitală, încă neclar. Atenție la viitorul primar general – și el ar putea fi viitorul rival.

Planurile sale personale par matematic corecte din punct de vedere politic. Așa gândește orice președinte care visează la al doilea mandat: interesul politic personal înainte de toate. Singura nedumerire ar fi: ce mai pune în marele plan de țară, programat pentru mandatul doi, dacă omoară, în cârdășie cu PSD, toate reformele cât de mici, încă din mandatul unu?

Citește și

Nicușor Dan și Sorin Grindeanu vs Ilie Bolojan. Cum s-au poziționat de aceeași parte președintele și liderul PSD pe temele majore de reformă