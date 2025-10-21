G4Media.ro
Grindeanu își acuză partenerii de coaliție de scurgere de informații către presă:…

semnare acord politic kelemen hunor dominic fritz ilie bolojan sorin grindeanu varujan pambuccian
Sorin Grindeanu (stânga) și Dominic Fritz la declarațiile după semnarea acordului politic de formare a coaliției. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Grindeanu își acuză partenerii de coaliție de scurgere de informații către presă: ”Parcă transmit în direct deciziile noastre„ / ”Vedeam că erau scurse pe surse, la presă, toate deciziile din coaliţie”

Articole21 Oct • 1.161 vizualizări 3 comentarii

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, reclamă ”scurgerile de informaţii” către presă în ceea ce priveşte discuţiile care au loc în coaliţia de guvernare. ”Sunt nişte domni tot timpul la coaliţie, cu nişte laptopuri în faţă, care parcă transmit în direct deciziile noastre”, afirmă liderul PSD, transmite News.ro.

”De fiecare dată când hotăram ceva în şedinţa asta (şedinţa coaliţiei de guvernare – n.r.), într-un minut vedeam că erau scurse pe surse, la presă, toate deciziile din coaliţie şi am şi spus că în acest mod noi nu putem continua”, a afirmat Sorin Grindeanu, marţi seară, într-o intervenţie telefonică la România TV.

Preşedintele interimar al PSD a susţinut că ”sunt nişte domni” care participă la întâlnirile partidelor care fac parte din Guvern, ”stau cu laptopurile în faţă” şi pare că transmit informaţii celor din afară.

”Sunt nişte domni tot timpul la coaliţie cu nişte laptopuri în faţă care parcă transmit în direct deciziile noastre. Vă dau un exemplu de azi, nici nu a trecut un minut de când am hotărât că facem alegeri în 7 decembrie şi era pe toată presa această decizie”, a adăugat Grindeanu.

Coaliţia de guvernare a decis, în şedinţa de marţi, organizarea alegerilor locale parţiale pe 7 decembrie, au precizat surse politice pentru News.ro. De asemenea, s-a discutat despre organizarea unui referendum privind pensiile speciale, PNL şi USR fiind în favoarea unui asemenea demers, prin care românii să fie întrebaţi dacă sunt de acord cu tăierea acestor privilegii. Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu anunţă că partidele au agreat marţi, în Coaliţie, să nu mai facă vreun nou referendum legat de pensiile speciale, ca soluţie de deblocare a relaţiei cu CCR, el precizând că soluţia va trebui să fie constituţională şi politică. Liberalul mai spune că ar fi corect ca referendumul pe Bucureşti, validat anul trecut, iniţiat de Nicusor Dan, să fie pus în practică înainte de alegerile parţiale. Ciucu a mai declarat, despre decizia ca partidele din coaliţie să aibă candidaţi proprii în alegerile locale parţiale din 7 decembrie, că premierul Bolojan s-a consultat cu propriul partid, cu preşedintele României şi cu partidele din coaliţie.

