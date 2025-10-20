DOCUMENT Toate numele propuse de Sorin Grindeanu pentru cele 5 funcții de prim vicepreședinte, funcția de secretar general și 20 de funcții de vicepreședinte / Congresul va avea loc pe data de 7 noiembrie

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, propune o echipă extinsă de conducere pentru viitorul congres al PSD programat pentru data de 7 noiembrie, formată din 5 prim-vicepreședinți și 20 de funcții de vicepreședinte, potrivit unui document intern obținut de G4Media.ro. Secratar general va fi europarlamentarul Claudiu Manda. Pe listă figurează atât lideri cu experiență în partid, cât și președinți de organizații județene importanți. Moțiunea lui Sorin Grindeanu se intitulează ”Uniți pentru români. Puternici, doar împreună”. Deocamdată, singurul candidat anunţat pentru funcţia de preşedinte al PSD este actualul preşedinte interimar, Sorin Grindeanu.