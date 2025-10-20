DOCUMENT Toate numele propuse de Sorin Grindeanu pentru cele 5 funcții de prim vicepreședinte, funcția de secretar general și 20 de funcții de vicepreședinte / Congresul va avea loc pe data de 7 noiembrie
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, propune o echipă extinsă de conducere pentru viitorul congres al PSD programat pentru data de 7 noiembrie, formată din 5 prim-vicepreședinți și 20 de funcții de vicepreședinte, potrivit unui document intern obținut de G4Media.ro. Secratar general va fi europarlamentarul Claudiu Manda. Pe listă figurează atât lideri cu experiență în partid, cât și președinți de organizații județene importanți. Moțiunea lui Sorin Grindeanu se intitulează ”Uniți pentru români. Puternici, doar împreună”. Deocamdată, singurul candidat anunţat pentru funcţia de preşedinte al PSD este actualul preşedinte interimar, Sorin Grindeanu.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.