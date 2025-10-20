G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

DOCUMENT Toate numele propuse de Sorin Grindeanu pentru cele 5 funcții de…

Sorin Grindeanu
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

DOCUMENT Toate numele propuse de Sorin Grindeanu pentru cele 5 funcții de prim vicepreședinte, funcția de secretar general și 20 de funcții de vicepreședinte / Congresul va avea loc pe data de 7 noiembrie 

Articole20 Oct • 1.527 vizualizări 1 comentariu

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, propune o echipă extinsă de conducere pentru viitorul congres al PSD programat pentru data de 7 noiembrie, formată din 5 prim-vicepreședinți și 20 de funcții de vicepreședinte, potrivit unui document intern obținut de G4Media.ro. Secratar general va fi europarlamentarul Claudiu Manda. Pe listă figurează atât lideri cu experiență în partid, cât și președinți de organizații județene importanți. Moțiunea lui Sorin Grindeanu se intitulează ”Uniți pentru români. Puternici, doar împreună”.  Deocamdată, singurul candidat anunţat pentru funcţia de preşedinte al PSD este actualul preşedinte interimar, Sorin Grindeanu.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -
Sursa Foto: G4Media.ro

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Grindeanu: Mâine propun coaliției să facem un grup de lucru pentru o nouă formă a legii privind pensiilor magistraților care să fie discutată cu ICCJ, CSM, asociațiile magistraților / Perioada de tranziție și cuantumul pensiei „pot fi rediscutate” / Ilie Bolojan nu trebuie să-și dea demisia

Articole20 Oct • 1.128 vizualizări
5 comentarii

Kelemen Hunor, despre episodul intonării Imnului Secuiesc, la Congresul UDMR: ”Este şi poporul tău, Sorin Grindeanu” / ”S-a cântat şi înainte de 89 cu toate represiunile lui Ceauşescu” / Explicație pentru mesajul: ”Dumnezeule, să nu pierdem Ardealul”

Articole20 Oct • 1.299 vizualizări
0 comentarii

Cătălin Drulă despre candidatura la Primăria Capitalei: Mi-aş dori să am susţinerea PNL / Cred că sunt argumente foarte bune / Nu văd o aliniere cu PSD-ul în niciun fel

Articole16 Oct • 280 vizualizări
0 comentarii

1 comentariu

  1. E clar ca PSD nu se va reforma niciodata, „noua” echipa de acum fiind formata din slugile lui Dragnea, in frunte cu Grindeanu-Nordis, zis OUG13!

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.