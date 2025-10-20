Noul preşedinte al Boliviei anunţă că relaţiile cu SUA vor fi restabilite /Relațiile au fost întrerupte din 2008 sub guvernul fostului preşedinte de stânga Evo Morales

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele ales al Boliviei, senatorul de centru-dreapta Rodrigo Paz, a anunţat luni că relaţiile diplomatice cu Statele Unite, întrerupte din 2008 sub guvernul fostului preşedinte de stânga Evo Morales, vor fi „restabilite”, notează AFP, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„În cazul specific al Statelor Unite (…), această relaţie va fi restabilită”, a asigurat economistul de 58 de ani în cursul primei sale conferinţe de presă după victoria sa în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale desfăşurate duminică.

Relaţiile dintre Bolivia şi Statele Unite au fost întrerupte după ce Evo Morales l-a expulzat pe ambasadorul Philip Goldberg, acuzându-l că susţine o mişcare de dreapta despre care a spus că urmărea să divizeze ţara andină.

Departamentul de Stat a negat acuzaţiile şi, ca măsură de reciprocitate, l-a expulzat pe ambasadorul bolivian.

Evo Morales, un aliat apropiat al Cubei şi Venezuelei în timpul mandatelor sale (2006-2019), a expulzat, de asemenea, agenţia antidrog americană DEA şi Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) sub aceleaşi acuzaţii.

Relaţiile reci dintre Statele Unite şi Bolivia s-au menţinut sub mandatul preşedintelui demisionar Luis Arce.

Rodrigo Paz a câştigat alegerile din turul doi duminică în faţa fostului preşedinte de dreapta Jorge „Tuto” Quiroga. El îl va succeda pe Luis Arce pe 8 noiembrie, punând capăt la 20 de ani de guvernare de stânga.