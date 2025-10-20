VIDEO Cum au fost invadate TikTok și Facebook cu fake-news și conspirații despre explozia din Rahova, pornite de la susținători pro-ruși din România: Șoșoacă, în direct din Rusia, Makaveli, susținătorul extremiștilor, naistul asociat cu AUR Nicolae Voiculeț și Cozmin Gușă / Reacția SRI

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

TikTok-ul a fost invadat cu conspirații și mesaje pro-Călin Georgescu la foarte scurt timp după explozia din Rahova în urma căreia trei persoane au murit și mai multe au ajuns la spital cu răni grave. G4Media a arătat sâmbătă cum startul a fost dat de Virgil Zidaru, cunoscut drept Makaveli pe rețeaua chinezească, care instiga oamenii să protesteze la locul tragediei și acuza ”mușamalizarea anchetei” imediat după explozie. Au urmat Nicolae Voiculeț, Diana Șoșoacă și Cozmin Gușă care au inflamat rețelele de socializare cu informații false și conspirații care au devenit rapid virale.

UPDATE 15:13 SRI acuză o campanie de dezinformare coordonată pe rețelele de socializare, privind tragedia din Rahova. Citește detalii aici.

Conspirația care a devenit virală cel mai rapid a pornit de la naistul Nicolae Voiculeț, prezent la numeroase evenimente și acțiuni publice ale partidului extremist AUR, care a rostogolit pe rețelele de socializare ideea că explozia ar fi avut loc pentru ca ”avocata din dosarul Colectiv să fie ucisă și redusă la tăcere”. Voiculeț a cerut, de asemenea, ca ”societatea să reacționeze”. Postarea de pe Facebook a devenit rapid virală: Peste 3000 de distribuiri, peste 700 de comentarii și peste 5.500 de reacții în 17 ore.

”Victima nu era «o persoană oarecare» — era avocatul care a reprezentat părți vătămate în dosare cu vulnerabilități mari ale instituțiilor statului (Colectiv). MOTIVUL: apărarea victimelor Colectiv a deranjat rețele de putere. MODUL: explozii mimetizate ca „accidente de gaz” sunt o metodă simplă de a produce deces și de a oferi o explicație oficială rapidă. ACOPERIREA: oprirea alimentării cu gaz, aplicarea de către operator a unui sigiliu, constatarea rupterii sigiliului — toate sunt elemente care trebuie explicate public și transparent. CONSECINȚELE: dacă acest caz rămâne neelucidat, fiecare avocat, martor și orice cetățean care cere responsabilitate va fi la risc”, este un fragment din conspirația lansată de Voiculeț.

”România nu mai acceptă «întâmplări» care curmă vieți și apoi dispar în sertarele puterii. Dacă un avocat care apără victimele Colectiv poate fi redus la tăcere printr-un «accident» — atunci statul, justiția și democrația sunt în pericol. Cine are ceva de ascuns trebuie să știe un singur lucru: noi nu vom tăcea. Cei care cred că pot elimina oameni și apoi pot acoperi urmele trebuie să se teamă de lumină”, mai scrie Voiculeț, naistul asociat cu partidele extremiste din România și reprezentanții acestora.

În realitate, este vorba de avocata Vasilica Enache, din baroul București, care a reprezentat o singură persoană în dosarul incendiului de la Colectiv, așa cum susține Adina Apostol, una dintre fostele locatare ale blocului în care a avut loc explozia și în care copilărise. Mai mult, dosarul Colectiv a fost închis definitiv în 2022 prin condamnarea patronilor clubului și a altor persoane.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Tot de Colectiv a legat conspirațiile exploziei din Rahova și extremista pro-rusă Diana Șoșoacă, europarlamentar SOS și unul dintre cei mai influenți pioni ruși în România. Ea a transmis duminică un mesaj conspiraționist din Rusia, unde a participat la aniversarea postului de televiziune Russia Today, la care a fost prezent și Vladimir Putin. Vezi detalii aici.

O altă conspirație a fost ventilată luni dimineață de pro-rusul Cozmin Gușă care a scris pe Facebook cum ”firma ce-a rupt sigiliul la robinetul alimentării cu gaz a blocului din Rahova este AMPCgaz, aparținând politicianului Mircea Alexandru Nitulescu, membru în partidul SENS, aliatul USR. Era clar că vorbim despre vreun “securici”, de-aici și muțenia autorităților!”. SENS a negat că ar avea un membru cu acest nume.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

O altă informație falsă rostogolită pe TikTok și transformată în conspirație este aceea că în explozie ”a murit fiul generalului Ionescu din CSAT, singurul care s-a opus anulării alegerilor” din 24 noiembrie în urma cărora Călin Georgescu a ajuns în turul doi al alegerilor prezidențiale.

O altă conspirație referitoare la numele generalului Răzvan Ionescu, prim-adjunctul SRI, pornită de la un fake-news rostogolit de Daniela Izvoranu, o femeie cu peste 20.000 de urmăritori pe Facebook, este că acesta avea un ”raport” despre Institutul ”Elie Wiesel” care studiază Holocaustul evreilor în România și pe care îl ținea într-unul din apartamentele care au explodat în blocul din Rahova. Femeia are pe pagina de Facebook mai multe postări conspiraționiste, pro-Georgescu sau cu retorică rusă:

”Și se spune că inclusiv el și-a pierdut viața. Vorba vine că se spune…; dar cine are cap să înțeleagă !?! Înțelege!”, este unul dintre mesajele conspiraționiste rostogolite masiv pe rețele, cu peste 10.000 de reacții, peste 2500 de mesaje și peste 4.800 de distribuiri doar pe Facebook.

Startul conspirațiilor a fost dat, însă, de Makaveli, susținător al pro-rușilor Călin Georgescu și Diana Șoșoacă, care le instiga la revoltă pe victimele exploziei chiar în ziua tragediei, la fața locului. Într-unul din clipuri, Makaveli le spunea oamenilor despre cum ”nu e ciudat când trebuie să cadă guvernul că mai aruncă unul în aer?”:

TikToker-ul, care are aproape 400.000 de urmăritori pe rețeaua chinezească și un impact cu fanii de peste 3,6 milioane de interacțiuni, le spunea oamenilor că sunt mințiți, că autoritățile nu poartă echipament de protecție în zona de risc și că polițiștii ”stau la cafele și fumează”.

În comentarii au început să apară rapid reacții de susținere și mesaje precum ”Makaveli primar general” sau ”Viitorul primar al Sectorului 5”, dar și conspirații cum că blocul ar fi fost ”bombardat” sau explozia ar fi fost provocată și nu s-ar fi petrecut accidental.

Mai mult, Zidaru se erija în apărătorul presei și a reporterilor de la fața locului care se aflau în perimetrul de siguranță spunând că jurnaliștii nu sunt lăsați să filmeze în bloc pentru că ”se încearcă mușamalizarea situației”, deși explozia abia avusese loc.

În realitate, Inspectoratul de Stat în Construcții, citat de premierul Ilie Bolojan, a constatat că structura de rezistență a blocului este grav avariată, iar imobilul este în pericol de prăbușire. Și alte autorități au transmis vineri că cel mai probabil blocul va trebui să fie demolat.

Mai mult, Virgil Zidaru, pe vremea când era ”consilierul” șefei partidului extremist SOS, pro-rusa Diana Șoșoacă a agresat sau luat peste picior jurnaliști, încurajat chiar de șefa SOS, pe holurile Palatului Parlamentului. Citește detalii aici despre cum a instigat Makaveli la revoltă victimele exploziei din Rahova.

Alte fake-uri care au circulat masiv pe rețele sunt cele referitoare la ”momentul exploziei surprins pe camerele de supraveghere”. În realitate, este vorba de clipuri video realizate cu ajutorul inteligenței artificiale:

Conspirațiile și fake-news-urile inițiate de cei trei au fost transformate rapid în discursul urii împotriva ucrainenilor și mesaje pro-Călin Georgescu. Makaveli este cel care a adus în discuție ”ucrainenii care au stat în hoteluri” și ”banii pentru ucraineni”, în timp ce instiga victimele la revoltă în ziua exploziei.

O explozie extrem de puternică s-a produs vineri dimineața într-un bloc din Capitală de pe strada Vicina, lângă Liceul Dimitrie Bolintineanu, de pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al Capitalei. Autoritățile au activat planul roșu, iar trei persoane au murit, alte 15 fiind transportate la spitale. Ulterior, Ministerul Sănătății a făcut demersuri pentru transferarea unora dintre acestea în străinătate. Citește aici live text-ul G4Media din ziua tragediei.