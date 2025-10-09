FOTO VIDEO Demonstrație împotriva antisemitismului în apropierea reședinței premierului Marii Britanii, din Downing Street / Câteva sute de persoane scandează „Ruşine!”, „Acțiune, nu vorbe!”

Câteva sute de persoane s-au strâns, joi seara, în apropierea reședinței premierului britanic Keir Starmer din Downing Street, pentru a demonstra împotriva antisemitismului.

Manifestanții prezenți critică lisa de acțiune a autorităților în contextul atentatului de la sinagoga din Manchester, unde au murit două persoane, și a marșurilor pro-palestiniene.

Premierul Starmer este huiduit. Chiar Starmer a afirmat, marți, că antisemitismul este în ascensiune în Regatul Unit, la doi ani de la atacul sângeros al Hamas asupra israelienilor.

Jurnalista Julia Hartley-Brewer, prezentă la demonstrația de joi seara, spune că studenții sunt hăituiți în universități și că 1 din 5 britanici au opinii antisemite.

„Justiția e oarbă ṣi surdă. Numai acțiunile contează, domnule prim ministru, e timpul”.

Gideon Falter, liderul Campaign Against Antisemitism, afirmă că „am fost prea mult timp politicoşi. Această țară nu a făcut nimic când aici oameni au jubilat când a avut loc cel mai mare masacru al evreilor de la Holocaust”.

Se scandează „Ruşine!”, „Acțiune nu vorbe!”

„Nu vrem simpatie, buchete de flori şi rugăciuni, vrem acțiuni, nu vorbe!”, mai strigă mulțimea.