FOTO VIDEO Demonstrație împotriva antisemitismului în apropierea reședinței premierului Marii Britanii, din Downing Street / Câteva sute de persoane scandează „Ruşine!”, „Acțiune, nu vorbe!”
Câteva sute de persoane s-au strâns, joi seara, în apropierea reședinței premierului britanic Keir Starmer din Downing Street, pentru a demonstra împotriva antisemitismului.
Manifestanții prezenți critică lisa de acțiune a autorităților în contextul atentatului de la sinagoga din Manchester, unde au murit două persoane, și a marșurilor pro-palestiniene.
Premierul Starmer este huiduit. Chiar Starmer a afirmat, marți, că antisemitismul este în ascensiune în Regatul Unit, la doi ani de la atacul sângeros al Hamas asupra israelienilor.
Jurnalista Julia Hartley-Brewer, prezentă la demonstrația de joi seara, spune că studenții sunt hăituiți în universități și că 1 din 5 britanici au opinii antisemite.
„Justiția e oarbă ṣi surdă. Numai acțiunile contează, domnule prim ministru, e timpul”.
Gideon Falter, liderul Campaign Against Antisemitism, afirmă că „am fost prea mult timp politicoşi. Această țară nu a făcut nimic când aici oameni au jubilat când a avut loc cel mai mare masacru al evreilor de la Holocaust”.
Se scandează „Ruşine!”, „Acțiune nu vorbe!”
„Nu vrem simpatie, buchete de flori şi rugăciuni, vrem acțiuni, nu vorbe!”, mai strigă mulțimea.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Premierul Tusk, replică tăioasă după ce Angela Merkel a insinuat că Polonia ar fi avut o parte din vină pentru invazia Rusiei: ”Problema Ucrainei nu este că Nord Stream 2 a fost aruncat în aer, ci că a fost construit” / În 2024: ”Să vă cereți scuze și să păstrați tăcerea”
După doi ani de la atacul Hamas, trauma societății israeliene și a Diasporei evreiești rămâne puternică
Cum explică Angela Merkel invazia Rusiei în Ucraina: Putin încălca tot mai des Acordul de la Minsk / Am vrut să negociem direct cu el, să avem o politică UE comună / S-au opus în special în statele baltice și Polonia / Politicile fostului cancelar au dus la dependența de importul ieftin de gaz rusesc
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.