FOTO VIDEO Demonstrație împotriva antisemitismului în apropierea reședinței premierului Marii Britanii, din…

demonstartie downing street antisemitism londra
sursa foto: Petru Clej

FOTO VIDEO Demonstrație împotriva antisemitismului în apropierea reședinței premierului Marii Britanii, din Downing Street / Câteva sute de persoane scandează „Ruşine!”, „Acțiune, nu vorbe!”

Analize9 Oct • 67 vizualizări 0 comentarii

Câteva sute de persoane s-au strâns, joi seara, în apropierea reședinței premierului britanic Keir Starmer din Downing Street, pentru a demonstra împotriva antisemitismului.

Manifestanții prezenți critică lisa de acțiune a autorităților în contextul atentatului de la sinagoga din Manchester, unde au murit două persoane, și a marșurilor pro-palestiniene.

demonstartie downing street antisemitism londra
sursa foto: Petru Clej

Premierul Starmer este huiduit. Chiar Starmer a afirmat, marți, că antisemitismul este în ascensiune în Regatul Unit, la doi ani de la atacul sângeros al Hamas asupra israelienilor.

Jurnalista Julia Hartley-Brewer, prezentă la demonstrația de joi seara, spune că studenții sunt hăituiți în universități și că 1 din 5 britanici au opinii antisemite.

demonstartie downing street antisemitism londra
sursa foto: Petru Clej

„Justiția e oarbă ṣi surdă. Numai acțiunile contează, domnule prim ministru, e timpul”.

Gideon Falter, liderul Campaign Against Antisemitism, afirmă că „am fost prea mult timp politicoşi. Această țară nu a făcut nimic când aici oameni au jubilat când a avut loc cel mai mare masacru al evreilor de la Holocaust”.

demonstartie downing street antisemitism londra
sursa foto: Petru Clej

Se scandează „Ruşine!”, „Acțiune nu vorbe!”

demonstartie downing street antisemitism londra
sursa foto: Petru Clej

„Nu vrem simpatie, buchete de flori şi rugăciuni, vrem acțiuni, nu vorbe!”, mai strigă mulțimea.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

