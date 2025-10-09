20 de ani de retail românesc. Kaufland, model de maturitate și adaptare

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Kaufland România marchează două decenii de activitate pe piața locală, perioadă în care a investit peste 15,6 miliarde lei în economia națională și a contribuit cu peste 6,3 miliarde lei la bugetul de stat sub formă de taxe și impozite, doar în ultimii 10 ani. Cu o rețea de peste 190 de magazine și 18.000 de angajați, compania este unul dintre cei mai mari angajatori privați și un jucător cheie în industria de retail alimentar.

În perioada 2015-2024, taxele și impozitele de angajat au reprezentat, în medie, 220 milioane euro pe an, iar taxele plătite de angajator, aproximativ 94 milioane euro pe an. Așadar, retailerul contribuie anual la bugetul de stat cu circa 314 milioane euro, doar din contribuțiile asociate salariilor angajaților.

Kaufland, brand apreciat de români

Conform unui studiu iSense Solutions, peste 90% dintre români cunosc brandul Kaufland și îl asociază cu stabilitate, prețuri corecte și implicare în comunitate. Diversitatea gamei de produse, promoțiile săptămânale și proiectele de responsabilitate socială sunt principalele atribute apreciate de consumatori.

„Mai presus de cifre, acest moment aniversar este despre oamenii alături de care am crescut – clienți, colegi, parteneri, comunități. În cei 20 de ani, am învățat că succesul unui business se construiește pe încredere, colaborare și implicare. Angajamentul nostru pentru România rămâne ferm: vom continua să investim, să creăm locuri de muncă, să devenim mai buni și să fim un partener de încredere pentru fiecare român”, a declarat Marco Hößl, Director General Kaufland România și Republica Moldova.

Implicare socială și sustenabilitate

De la intrarea pe piață, Kaufland și-a asumat un rol activ în comunitățile din România, susținând anual peste 100 de proiecte din zona de mediu, implicare socială, educație, cultură, sport și sănătate. Între 2016 și 2024, compania a investit peste 3,36 miliarde lei în astfel de inițiative, de care au beneficiat peste 14 milioane de oameni.

Cu ocazia aniversării a 20 de ani, Kaufland aduce caravana Bucurie în Mișcare în 20 de orașe din țară, transformând parcările magazinelor în spații dedicate mișcării și vieții sănătoase. Participanții sunt invitați să se bucure de activități distractive, precum banda de alergare cu autopropulsie, cu provocări de viteză și premii instant, un joc de atenție și reacție cu LED-uri, care antrenează concentrarea și rapiditatea, și cupoane de reducere în Kaufland Card.

Totodată, compania continuă să își consolideze angajamentul față de mediu prin investiții majore în sustenabilitate:

peste 25 milioane euro pentru instalarea a 61.000 de panouri fotovoltaice în 94 de magazine și centre logistice, reducând anual emisiile de CO₂ cu peste 21.000 tone;

extinderea rețelei Kaufland e-charge la peste 170 de magazine, care funcționează exclusiv cu energie verde;

dezvoltarea a două infrastructuri naționale de colectare separată a ambalajelor, cu peste 570 de puncte de colectare active, sprijinite de investiții de 30 milioane euro în ultimii cinci ani.

Campanie aniversară națională și surprize

Pe lângă aceste proiecte cu impact pe termen lung, aniversarea de 20 de ani aduce clienților și motive de bucurie direct la raft. Între 1 august – 31 octombrie 2025, cumpărăturile de minimum 500 lei pe lună scanate pe Kaufland Card le pot aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 2.300 de vouchere în valoare de 500 lei. La fiecare 500 lei cheltuiți, se acordă o șansă de câștig, iar premiile se oferă lunar, prin tragere la sorți, cu patru câștigători pentru fiecare magazin.

Prin investiții constante, campanii de loializare dedicate și proiecte cu impact social și de mediu, Kaufland marchează 20 de ani de retail românesc consolidându-și poziția de lider. Pentru clienți, aniversarea aduce promoții, surprize și experiențe noi, iar pentru comunități – angajamentul ferm de a continua să investească și să susțină dezvoltarea pe termen lung.

Detalii despre campania aniversară și regulamentul complet sunt disponibile pe https://www.kaufland.ro/noutati/20-ani.html.