Ministrul Finanțelor: Mâine seară aşteptăm o decizie foarte importantă a agenţiei de rating S&P / Sunt optimist în privinţa acestei decizii

România aşteaptă vineri seara o decizie foarte importantă a agenţiei de rating S&P şi sunt optimist că aceasta ne va menţine ratingul, aşa cum au făcut-o şi celelalte agenţii de rating, a declarat, joi, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la Conferinţa Naţională AGRI4FUTURE România – Obiectiv 2035.

El a precizat că, după intervenţia sa la conferinţă, va pleca direct la aeroport pentru a ajunge la Luxemburg, unde va participa la Consiliul Miniştrilor de Finanţe.

„Mă pregătesc să plec la Consiliul Miniştrilor de Finanţe de la Luxemburg, chiar de aici voi merge la aeroport. Mâine are loc Consiliul, mâine seară aşteptăm o decizie foarte importantă a agenţiei de rating S&P. Sunt optimist în privinţa acestei decizii. Cred că, aşa cum celelalte agenţii de rating ne-au menţinut ratingul, sunt optimist că şi această agenţie de rating va face acelaşi lucru. Bineînţeles, aşteptăm raportul final al agenţiei, dar cred că trei validări din partea celor trei agenţii de rating în aceste 100 de zile, la 100 de zile de la învestirea Guvernului, sunt un mesaj foarte important”, a afirmat ministrul, transmite Agerpres.

În opinia acestuia, România nu trebuie să se mulţumească doar cu menţinerea ratingului la o clasă peste junk, ci ar trebui să se străduiască să îl crească, pentru a se împrumuta la dobânzi mai mici.

„Nu trebuie să ne mulţumim cu menţinerea ratingului la o clasă peste junk, la o clasă peste ratingul recomandat investiţiilor. E prea puţin pentru România, ca nivel de ambiţie, doar să stăm la o clasă peste junk. Cu cât vom creşte acest rating, cu atât vor scădea dobânzile, atât pentru stat, cât şi pentru privat. Este cel mai bun indicator al performanţei reale a statului, în general, atât pentru administraţie, cât şi pentru privat. Cu cât creşte ratingul României, care este o chestiune extrem de complexă, care analizează extrem de multe lucruri, inclusiv stabilitatea şi situaţia economică şi perspectivele pe viitor, cu atât dobânzile vor începe să scadă. Şi aţi văzut că după primele ancore, pachetele principale, primele ancore de stabilitate, deja s-a văzut când ne-am finanţat că avem rezultate. Curba începe să scadă. N-o să se întâmple peste noapte. Am ieşit din nou pe pieţe şi iar am văzut un mic rezultat, se vede în modul în care ne finanţăm. Trebuie să fim consecvenţi şi sunt foarte optimist că, dacă vom menţine această postură, la sfârşitul anului viitor revenim în ţinta din 2024, spre 6%, deci revenim acolo unde trebuia să fim. Cu cât vom menţine această postură, cu atât imaginea pe care o proiectăm o să fie mai bună”, a susţinut Nazare.

Şeful de la Finanţe a transmis că România trebuie să fie consecventă în măsuri pentru a vedea beneficiile, pentru a putea cere finanţări de la Comisia Europeană, fără a fi nevoită să dea explicaţii continue asupra deficitului bugetar.

„Consolidarea vom demonstra că este reală, vom demonstra că ne ţinem de cuvânt şi, atunci când demonstrezi şi te ţii de cuvânt – şi se vede în cifre, nu doar în vorbe că te ţii de cuvânt – vezi şi beneficiile. Şi sunt foarte optimist că acest lucru se va întâmpla dacă ne ţinem, bineînţeles, de acest program, pentru că avem nevoie să scăpăm de aceste explicaţii pe care trebuie să le dăm de fiecare dată: De ce este deficitul mare? De ce n-am putut să îndeplinim ţinta de deficit un an, al doilea an, al treilea an? Ne amputează capacitatea de negociere dacă tot timpul trebuie să dăm explicaţii înainte de a putea cere lucruri. România merită să ceară lucruri şi trebuie sa revenim din nou, la sfârşitul anului 2026, în ţinta de deficit agreată, astfel încât să avem toate opţiunile pe masă pentru a discuta în ECOFIN, a discuta despre bugetul european, a cere finanţări pentru România, aşa cum am obţinut şi acum, că am obţinut”, a menţionat ministrul.

În acest sens el a menţionat faptul că s-a reuşit trecerea finanţării Autostrăzii Moldovei pe grant.

„Faptul că Autostrada Moldovei a trecut din împrumut pe grant se datorează unor negocieri care au avut loc în Ministerul Finanţelor. N-am reuşit să trecem pe grant autostrada Moldovei când am negociat PNRR-ul, am reuşit acum. E foarte important, pentru că asta garantează finanţarea Autostrăzii Moldovei, astfel încât, în august anul viitor, acele două tronsoane să fie finanţate. Şi, mai mult decât atât, prin SAFE, A7 şi A8 continuă finanţarea. După acest lot care e finanţat din PNNR, prin SAFE finanţăm celelalte capete din A7 şi A8. Ca atare, Moldova deja are garantate prin două programe, până la finalizarea PNNR şi după începerea SAFE, surse clare de finanţare”, a mai spus Alexandru Nazare.

Acesta le-a transmis fermierilor că se va asigura că Ministerul Finanţelor va susţine Ministerul Agriculturii în crearea de programe pentru susţinerea activităţii lor.

„Ministerul Finanţelor, prin relaţia privilegiată pe care o are cu toate instituţiile financiare internaţionale, şi o are, va fi acolo să susţină Ministerul Agriculturii în dezvoltarea de noi programe, în găsirea de noi moduri de a finanţa, astfel încât să trecem peste această perioadă în care fermierii au resimţit o lipsă de finanţare şi greutăţi în accesarea creditelor şi greutăţi inclusiv în dialogul cu administraţia centrală”, a dat acesta asigurări.

Ministrul Finanţelor a participat, joi, la Conferinţa Naţională AGRI4FUTURE România – Obiectiv 2035, organizată de Clubul Fermierilor Români.