Libanul a arestat 32 de persoane în ultimele luni pentru spionaj în beneficiul Israelului
Autorităţile libaneze au arestat în ultimele luni 32 de persoane, găsite vinovate sau suspectate că au transmis informaţii despre mişcarea Hezbollah către Israel, facilitând atacurile sale mortale, a declarat miercuri un oficial judiciar pentru agenția de știri AFP, citată de Agerpres.
Gruparea pro-iraniană a ieşit slăbită din războiul cu Israelul, care s-a încheiat în noiembrie 2024, iar liderul său şi comandanţi militari de rang înalt au fost ucişi în atacuri israeliene extrem de precise.
Potrivit oficialului judiciar, care a solicitat anonimatul, „cel puţin 32 de persoane au fost arestate sub suspiciunea de colaborare cu Israelul, dintre care şase înainte de anunţarea armistiţiului” între Hezbollah şi armata israeliană, pe 27 noiembrie 2024.
Libanul şi Israelul se află în stare de război şi orice contact al unui cetăţean libanez cu ţara inamică se pedepseşte cu închisoarea.
În timpul interogatoriului, unii suspecţi au recunoscut că „au furnizat informaţii Israelului în timpul războiului din sudul Libanului şi din suburbiile sudice ale Beirutului”, un bastion al Hezbollah, a adăugat oficialul.
Liderul Hezbollah, Hassan Nasrallah, a fost ucis pe 27 septembrie 2024, într-un atac israelian asupra unui buncăr ultra-secret din suburbiile sudice ale Beirutului.
„Nouă persoane au fost judecate de tribunalul militar libanez”, inclusiv două condamnate la opt şi şapte ani de muncă silnică, a declarat pentru AFP un alt oficial judiciar care a solicitat anonimatul.
Ei au fost găsiţi vinovaţi de „furnizarea către inamic a coordonatelor, adreselor şi numelor oficialilor Hezbollah”, care au fost „folosite de inamic în atacuri împotriva acestora”.
Alte douăzeci şi trei de persoane sunt investigate în acelaşi dosar, a mai spus el.
