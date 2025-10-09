ONU anunţă că 170.000 de tone de ajutor umanitar aşteaptă să fie livrate în Fâşia Gaza / Un acord între Israel şi Hamas ce privește încetarea focului urmează să fie încheiat în perioada următoare

Circa 170.000 de tone de ajutor umanitar sunt pregătite şi aşteaptă să fie livrate în Fâşia Gaza, a declarat joi, la Geneva, un purtător de cuvânt al Biroului ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA), după anunţul unui acord între Israel şi Hamas privind încetarea focului în Fâşia Gaza, relatează agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Imediat ce autorităţile israeliene care controlează accesul în zona de război vor da undă verde, aceste ajutoare pot fi aduse persoanelor aflate în dificultate, a spus el. Ajutoarele includ alimente, medicamente, corturi şi alte ajutoare de urgenţă.

La începutul acestei săptămâni, OCHA a declarat că autorităţile israeliene fie nu au aprobat, fie au blocat în proporţie de 45% convoaiele sale de ajutoare înregistrate de la începutul războiului, în octombrie 2023.

Pentru a furniza ajutoare populaţiei civile, OCHA are nevoie de puncte deschise de trecere a frontierei, garanţii că lucrătorii umanitari şi persoanele aflate în dificultate se pot deplasa în siguranţă, vize pentru personalul străin şi intrarea nerestricţionată a ajutoarelor, a spus purtătorul de cuvânt.

El a mai spus că sectorul privat din Fâşia Gaza trebuie revitalizat cât mai rapid posibil.

Israelul şi Hamas au ajuns miercuri la un acord privind prima fază a planului de pace pentru Gaza prezentat de preşedintele american Donald Trump. În plus faţă de întoarcerea ostaticilor în Israel şi eliberarea prizonierilor palestinieni, Hamas a declarat că acordul prevede sfârşitul războiului, retragerea Israelului din Fâşia Gaza şi intrarea ajutorului umanitar în teritoriul palestinian izolat.